Le questioni cittadine del Consiglio Comunale

a Città di Castello

Gli argomenti verranno trattati lunedì 15 gennaio

Città di Castello – Gli argomenti che verranno trattati son0:sanità, gestione degli eventi, dei servizi e del patrimonio, Muzi Betti, traffico e parcheggi nel centro storico saranno gli argomenti all’ordine del giorno del consiglio comunale che il presidente Luciano Bacchetta ha convocato per lunedì 15 gennaio, alle ore 17.30, nella residenza municipale di piazza Gabriotti a Città di Castello.

Ad aprire i lavori sarà l’interrogazione della consigliera Loriana Grasselli (PSI) sulla situazione dei servizi Sert e Igiene Mentale della Usl Umbria 1, con la risposta del sindaco Luca Secondi.

Seguirà la discussione della mozione della consigliera Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione) per l’inserimento nel programma dello “Screening alla mammella” di tutte le donne al compimento di 45 anni di età su tutto il territorio regionale dell’Umbria.

La seduta proseguirà con l’interrogazione del consigliere Claudio Serafini (Lista Civica Luca Secondi Sindaco) sui costi delle tensostrutture per eventi nel 2023 e negli anni precedenti, alla quale replicherà il sindaco Luca Secondi, e con la mozione dei consiglieri del PD circa l’allestimento dello spazio giochi per bambini all’interno dell’area verde ASP Muzi Betti. Il primo cittadino risponderà, poi, all’interrogazione della consigliera Emanula Arcaleni (Castello Cambia) sugli accordi per la cessione dell’area di via Mascagni, mentre l’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli fornirà al consigliere Massimo Minciotti (PD) i chiarimenti richiesti sugli acquedotti consortili.

Le problematiche di manutenzione dell’area di sosta comunale riservata ai camper saranno rappresentate dai consiglieri di FDI Elda Rossi e Riccardo Leveque, ai quali risponderà l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti, mentre l’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti riferirà al consigliere Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) sulle modifiche al traffico nel centro storico.

A concludere la riunione sarà la discussione della mozione del consigliere Valerio Mancini (Lega) per l’avvio dell’utilizzo delle applicazioni di pagamento dei parcheggi.

Come di consueto, i cittadini potranno seguire il consiglio comunale in diretta streaming attraverso la pagina istituzionale del Comune (sezione “Comune in diretta – streaming audio video”) oppure attraverso il canale ufficiale YouTube dell’ente.