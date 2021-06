Lavori nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Città di Castello

Da lunedì 21 a sabato 26 giugno in via XI Settembre, nel rione San Giacomo, saranno istituiti il divieto di sosta e il divieto di transito dalle ore 7.00 alle ore 19.00 nel tratto compreso tra via del Pozzo e via del Luna, mentre la circolazione veicolare sarà disciplinata con l’applicazione del senso unico di marcia nel tratto di via XI Settembre compreso tra via del Luna e l’intersezione con via dei Lanari, via Angeloni e piazza Magherini Graziani, con direzione di marcia dalla predetta intersezione a via del Luna. Da giovedì 24 giugno a venerdì 2 luglio sarà disposto il divieto di sosta permanente su piazza Servi di Maria. Lo stabilisce l’ordinanza del comando della Polizia Municipale emessa allo scopo di consentire l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del manto di copertura a ridosso dei pluviali, per la sostituzione dei pluviali e dei discendenti della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, che saranno effettuati sotto la responsabilità della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Il provvedimento dei Vigili Urbani dispone che nei tratti interdetti al transito veicolare dovrà essere garantito il passaggio pedonale in condizioni di sicurezza, come disposto dalla normativa vigente. Tutti gli accessi pedonali esistenti dovranno essere garantiti e rimanere utilizzabili, in sicurezza, senza alcuna interruzione. I residenti ed autorizzati di via XI Settembre e delle sue traverse, nel tratto compreso tra via del Luna e l’area di intersezione tra via dei Lanari, via Angeloni e piazza Magherini Graziani, potranno raggiungere i luoghi di residenza e parcheggi limitrofi con il seguente itinerario alternativo: via Degli Albizzini, via Angeloni, via XI Settembre, via Dei Vitelli o Via Del Luna (a seconda della destinazione), via Sant’Angelo, via Sant’Andrea, via Del Vingone (Porta Sant’Andrea). I residenti e gli autorizzati di via XI Settembre e delle sue traverse, nel tratto compreso tra porta San Giacomo e via del Pozzo, potranno usufruire dell’ordinaria viabilità per raggiungere i luoghi di residenza e i parcheggi limitrofi, mentre per l’uscita potranno utilizzare i seguenti percorsi: via del Campo dei Fiori, via Dei Conti oppure Pomerio San Girolamo, via Del Vingone (Porta Sant’Andrea).