L’assolo al violino di Giuseppe Gibboni, vincitore del Premio Paganini 2021

Giuseppe Gibboni è tra gli artisti più attesi del cinquantaseiesimo Festival delle Nazioni. Il violinista salernitano, classe 2001, vincitore del Concorso Internazionale Niccolò Paganini 2021 – ed è il quarto italiano nella storia ad aggiudicarsi il prestigioso premio – interpreterà pagine di Bach, Ysaÿe e Alfred Schnittke, oltre ad alcuni dei Capricci di Nicolò Paganini, nel concerto in programma lunedì 28 agosto 2023 alle ore 21.00, nella Chiesa di San Domenico di Città di Castello

Nel suo assolo al violino, Gibboni proporrà un programma musicale che indagherà – per citare il titolo del concerto – Il suono italiano da Bach a Schnittke: la scaletta si aprirà con la Sonata per violino n. 1 in sol minore BWV 1001 di Johann Sebastian Bach, proseguirà con una selezione di sei numeri dai 24 Capricci di Niccolò Paganini – cavallo di battaglia dei più grandi violinisti di tutti i tempi –, proseguirà con la Sonata n. 6 in mi maggiore op. 27 di Eugène Ysaÿe, per concludersi con l’omaggio A Paganini di Alfred Schnittke.

Con una tecnica impeccabile e un’espressività coinvolgente, Giuseppe Gibboni ha conquistato la giuria e il pubblico della cinquantaseiesima edizione del Concorso Internazionale di Violino Premio Paganini di Genova nell’ottobre 2021. Classe 2001, è stato il primo violinista a riportare all’Italia il Premio Paganini dopo ventiquattro anni, dal 1997. In tale occasione si è aggiudicato anche il premio del pubblico e due premi speciali per la migliore interpretazione di Capricci e del Concerto per violino di Niccolò Paganini.

Ha così dato inizio alla sua carriera concertistica debuttando con il Concerto per violino di Čajkovskij con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la direzione di Lorenzo Viotti e suonando con la chitarrista Carlotta Dalia su invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presso il Palazzo del Quirinale. Quest’ultimo concerto è stato trasmesso in diretta dalla radio italiana.

Gibboni aveva già attirato l’attenzione con una serie di successi in vari concorsi. Si è fatto conoscere dal grande pubblico televisivo nel 2016 grazie al successo nel concorso Prodigi-La musica è vita trasmesso da Rai1 in collaborazione con UNICEF. Nello stesso anno ha vinto il primo premio e uno speciale al Concorso Violinistico Andrea Postacchini, seguito dai successi al Concorso Internazionale Leonid Kogan di Bruxelles (2017), al Concorso Internazionale George Enescu di Bucarest (2018) e al Concorso Valsesia Musica (2020).

Nato e cresciuto in una famiglia di musicisti, è stato istruito dal padre Daniele Gibboni prima di frequentare il Conservatorio Martucci di Salerno. All’età di quattordici anni è stato ammesso all’Accademia Stauffer di Cremona, dove ha ricevuto lezioni da Salvatore Accardo. Con grande successo ha maturato il Diploma d’Onore presso l’Accademia Chigiana di Siena. Dopo un corso di perfezionamento di cinque anni presso l’Accademia Perosi di Biella con Pavel Berman, studia attualmente all’Università Mozarteum di Salisburgo come allievo di Pierre Amoyal. Ha inciso il suo CD di debutto all’età di quindici anni per l’etichetta Warner Classics. Dal 2017 è sponsorizzato dalla Fondazione SI-YO di New York. Suona il violino ‘Auer, Benvenuti’ di Antonio Stradivari (Cremona,1699) prestatogli gentilmente da una Fondazione tedesca. In qualità di vincitore del Concorso Paganini, ha avuto anche l’onore e l’opportunità di suonare il famoso violino detto ‘Il Cannone’, lo strumento preferito di Niccolò Paganini costruito da Guarneri del Gesù nel 1743.

I biglietti per il concerto (intero € 15,00 – ridotto € 10,00) sono in vendita online su www.vivaticket.it oppure nella biglietteria di Città di Castello in via Marconi 8a, aperta dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. La biglietteria sul luogo del concerto aprirà un’ora prima dell’inizio dell’evento. Per ulteriori informazioni, ticket@festivalnazioni.com, 349 8092046, 075 8522823.

La cinquantaseiesima edizione del Festival delle Nazioni dedicata all’Italia proseguirà sino al 7 settembre 2023, a Città di Castello e nell’Alta Valle del Tevere. Per maggiori informazioni www.festivalnazioni.com