L’Associazione Ente Fiera Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello è stata lanciata

È stata annunciata l’istituzione dell’Associazione Ente Fiera Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello. Questa associazione si dedica alla promozione del tartufo bianco pregiato locale e del Salone Nazionale, un evento che è diventato un punto di riferimento nel settore agroalimentare e turistico da oltre 40 anni.

I soci fondatori dell’associazione includono il Comune di Città di Castello, l’Istituto di Istruzione Superiore “Patrizi-Baldelli-Cavallotti”, la Scuola di Arti e Mestieri “G.O. Bufalini” e il Consorzio Pro-Centro. Il comitato direttivo è presieduto da Lazzaro Bogliari, un amministratore pubblico di lunga esperienza, già sindaco di Bastia Umbra e Presidente di Umbriafiere Spa. Bogliari sarà affiancato dai consiglieri Giorgia Caroscioli, Elena Radici, Arianna Rossi e Luca Zara. Il direttore, con mansioni operative e gestionali, sarà Andrea Castellani, noto manager di eventi di grande successo come Only Wine, Caccia Village e molti altri.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri, hanno espresso il loro entusiasmo per la nuova associazione, sottolineando quanto il tartufo bianco pregiato rappresenti per il territorio di Città di Castello, sia in termini di valore sociale, culturale che economico.

L’associazione si impegna a valorizzare il tartufo bianco pregiato di Città di Castello e il Salone Nazionale attraverso competenze, programmazione e una strategia di comunicazione attenta. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo economico, turistico e socio-culturale del territorio.



Bogliari ha sottolineato l’importanza del tartufo per Città di Castello, descrivendolo come un elemento identitario in una città ricca di arte, storia e monumenti. Ha anche annunciato che l’associazione sta considerando un possibile gemellaggio del “gusto” con realtà importanti a livello mondiale come Alba, che, come Città di Castello, ha nel tartufo bianco il motore trainante di un intero settore che promuove il territorio, le regioni e l’Italia.

Durante la conferenza stampa è stata annunciata la data della 44esima edizione del Salone Nazionale Bianco Pregiato di Città di Castello, che si terrà dal 1 al 3 novembre nella tradizionale e suggestiva cornice del centro storico.