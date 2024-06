L’arrivo del Padel nei centri estivi Polisport: un’aggiunta di valore per le famiglie

I centri estivi sportivi di Polisport stanno per accogliere una novità entusiasmante: il padel. A partire dalla prossima settimana, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi in questo sport che ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli appassionati di tutte le età. Questa opportunità è resa possibile grazie alla collaborazione con Asd Family Padel.

Le attività si svolgeranno presso la Cittadella dello Sport di Belvedere, dove i ragazzi potranno praticare il padel per tutto il mese di luglio. Questo sport, introdotto per la prima volta a Città di Castello nel 2020 grazie a un investimento di Sogepu, ha riscosso un enorme successo, attirando un numero crescente di appassionati che si ritrovano settimanalmente per giocare presso l’impianto comunale vicino alla pista di atletica e in altre strutture sparse nel territorio.

Con l’aggiunta del padel, il numero di sport offerti dai centri estivi Polisport sale a dieci (nuoto, calcio, basket, pallavolo, rugby, tennis, scherma, atletica leggera, canoa e padel). Questa varietà di offerte, supportata dal Comune e certificata dal marchio di qualità Educamp del Coni, ha portato a un incremento significativo delle iscrizioni. Infatti, per le prime tre settimane di luglio, Polisport ha già registrato quasi 200 iscrizioni a settimana, un trend record che supera i già notevoli dati di fine maggio, con un numero di iscrizioni settimanali tra 140 e 160.

L’introduzione del padel rappresenta un valore aggiunto per la programmazione dei centri estivi 2024. Offrendo un ulteriore campo da gioco, permetterà una migliore distribuzione dei diversi gruppi di partecipanti all’interno degli impianti. Nonostante l’aumento dell’inflazione, le tariffe sono rimaste invariate da quattro anni, rendendo i centri estivi Polisport uno dei punti di forza della programmazione sportiva gestita dall’amministrazione comunale in collaborazione con la propria società partecipata.

I centri estivi sportivi Polisport 2024 sono un progetto City Camp Coni. Gli Educamp Coni sono centri sportivi multidisciplinari rivolti ai giovani che, durante l’estate, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive, con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.

Il marchio di qualità della massima istituzione sportiva nazionale garantisce che i giovani siano seguiti da educatori laureati in scienze motorie o diplomati ISEF con qualifiche federali specifiche e che sia tutelata anche la sana alimentazione. Grazie alla collaborazione con l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e con la Federazione Medico Sportiva Italiana, i partecipanti hanno la possibilità di scoprire le semplici regole per una corretta alimentazione attraverso i menu proposti. I centri estivi, iniziati il 17 giugno, saranno disponibili per i bambini dai 6 ai 13 anni fino al 9 agosto. Il direttore tecnico-organizzativo dei centri estivi di Polisport è Daniele Giambi, mentre i responsabili dei gruppi sono Matteo Mordaci, Cinzia Romanelli e Marco Bragagni.