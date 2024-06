L’Appennino Bike Tour: Un Nuovo Percorso per il Cicloturismo, Partendo da Citerna

Citerna ha dato il via all’inaugurazione della segnaletica per l’Appennino Bike Tour. Questa ciclovia, che si estende per 3.100 km da Liguria a Sicilia, rappresenta la più ampia iniziativa di mobilità sostenibile in Italia. Per la prima volta, 1584 segnali turistici, sia urbani che extraurbani, sono stati installati in modo uniforme attraverso 14 regioni e 300 comuni lungo il percorso. Il simbolo di una bicicletta su sfondo blu con la scritta “Appennino Bike Tour” guiderà i cicloturisti lungo il percorso.

Il 27 giugno, Citerna ha celebrato l’inaugurazione del segnale della ciclovia. L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità locali, tra cui il Sindaco Enea Paladino, il Vice Sindaco Paolo Carlini, l’Assessore alla promozione turistica Valentina Ercolani, e il Direttore Generale di Vivi Appennino, Enrico Della Torre. Anche le Pro Loco di Citerna, Pistrino e Fighille erano presenti, rappresentate rispettivamente da Manuela Di Crescenzo, Doriano Cangi e Loris Mirabucci Casperchi, insieme a Mario Silveri della Confraternità Greppalto.

Dopo l’inaugurazione, è seguita una parata di cicloturisti, l’apertura del drappo tricolore G7 Ambiente, la consegna ufficiale del timbro al Sindaco e una pedalata panoramica attraverso la splendida Valle.

Il Sindaco Paladino ha sottolineato l’importanza dell’Appennino Bike Tour, affermando che promuovere l’uso turistico della bicicletta può portare alla riscoperta di territori ed economie locali, favorendo un tipo di turismo più di nicchia rispetto a quello di massa. Ha inoltre evidenziato come la bicicletta non sia solo un mezzo di mobilità sostenibile, ma anche uno strumento efficace per la trasformazione e lo sviluppo dei territori.

Durante la serata, sono state consegnate due pergamene a Mauro Calderini e Roberta Belardinelli, riconosciuti come ambasciatori dello sport del Comune di Citerna per le loro imprese. Questo evento segna un passo importante verso la promozione del cicloturismo e della sostenibilità in Italia.