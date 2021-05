L’Anagrafe in un click: nasce portale on line delle Certificazionianagrafiche

L’Anagrafe in un click: nasce il portale on line delle Certificazioni anagrafiche del comune di Città di Castello Certificati on line con l’Anagrafe in un click del comune di Città di Castello.

Un portale per richiedere ed ottenere le più richieste certificazioni direttamente su smartphone, tablet e pc. A seguito del Decreto legge Semplificazioni i Servizi Demografici del comune di Città di Castello, in collaborazione con i Servizi Informativi e Temelatici e l’Ufficio Stampa, hanno attivato il portale delle Certificazioni anagrafiche on line e il cittadino potrà ottenerle attraverso l’accesso con identità digitale. Le credenziali diverse da SPID, CIE o CNS già rilasciate prima del 28 febbraio potranno essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021.

“L’esperienza del lock down ha confermato la necessità di estendere la platea di chi dialoga e interagisce con la PA da remoto, grazie all’incremento delle dotazioni tecnologiche dei singoli cittadini, ad un’alfabetizzazione diffusa dei principali programmi e sistemi operativi, alla diffusione degli smartphone che spesso si sostituiscono al portatile o al pc nell’uso a fini amministrativi e commerciali. I Servizi demografici hanno sperimentato con l’Emergenza una prima forma di smaterializzazione dei certificati che è stata rivisitata successivamente, adattandola sia alle direttive governative che alle esigenze della struttura organizzativa e della domanda da parte dei cittadini.

Il sistema on line ha l’obiettivo di favorire il rapporto tra il nostro ente e i cittadini e di incrementare la modalità digitale per l’accesso ai servizi da parte di cittadini e imprese e per assicurare ai cittadini l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali” commenta l’assessore ai Servizi Demografici e di Stato civile Michela Botteghi, che sottolinea come “sarà sufficiente collegarsi al sito istituzionale, www.comune.cittadicastello.pg.it , sezione Servizi on line, Servizi Demografici – L’anagrafe in un click, come abbiamo chiamato l’interfaccia d’accesso alla nuova modalità”.

I certificati disponibili on line sono Certificato di stato di famiglia, Certificato di residenza, Certificato di cittadinanza, Certificato di stato libero, Certificato anagrafico di nascita, Certificato anagrafico di matrimonio, Certificato anagrafico di esistenza in vita. Accedendo al portale tramite SPID, CIE o CNS è possibile richiedere i propri certificati anagrafici e quelli intestati ad un componente della propria famiglia anagrafica. È possibile compilare altresì l’autocertificazione corrispondente al tipo di certificato richiesto. Il certificato verrà generato dal sistema come un file in formato pdf che potrà essere scaricato e salvato sul proprio pc oppure inviato via e-mail, o PEC.

La stampa del file contiene in calce il timbro digitale che permette, attraverso un apposito software, il controllo della conformità del documento stampato rispetto a quello originale emesso.Tale controllo può essere fatto attraverso qualsiasi software per pc, tablet o smartphone di lettura di codici qr-code. Se il certificato richiesto è soggetto all’imposta di bollo (valore corrente € 16,00), l’utente dovrà, una volta stampato il certificato, applicare ed annullare la marca da bollo con data uguale a quella dell’emissione dello stesso. I certificati emessi sono utilizzabili una sola volta: la riproduzione plurima dello stesso certificato deve considerarsi illecita, comportando ogni singolo l’obbligo del versamento dell’imposta di bollo se prevista dalla tipologia del certificato stesso. I contravventori saranno perseguiti nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

“L’utente registrato al portale della certificazione online e residente nel territorio del Comune di Città di Castello (o iscritto all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) può richiedere i propri certificati anagrafici e quelli intestati ad un componente della propria famiglia anagrafica. I certificati emessi online – specifica il responsabile dei Servizi Demografici Daniela Salacchi – hanno la stessa validità di quelli rilasciati presso gli sportelli demografici. Accedendo al portale del sito istituzionale del comune di Città di Castello

www.comune.cittadicastello.pg.it,https://jcitygov.comune.cittadicastello.pg.it/web/servizi /benvenuto, cliccando sulla tab in alto “Servizi Demografici”, è possibile selezionare il componente del nucleo familiare per il quale richiedere il certificato o compilare l’autocertificazione e successivamente il tipo di documento richiesto.