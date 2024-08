L’amministrazione Veschi approva l’assestamento di bilancio 2024

San Giustino – Il Consiglio Comunale di San Giustino ha recentemente approvato l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024. Durante la seduta, l’Assessore al bilancio Andrea Guerrieri ha presentato il primo intervento di bilancio dell’amministrazione guidata dal Sindaco Stefano Veschi.

“L’appuntamento con gli equilibri e l’assestamento conferma la solidità del bilancio del nostro Comune, che riesce a garantire una capacità di spesa consolidata per rispondere ai bisogni della comunità e agli investimenti programmati dall’amministrazione”, ha dichiarato l’Assessore Guerrieri. La variazione dimostra l’impegno del Comune su più fronti, da un lato verso la tenuta sociale, garantendo tutte le risorse necessarie allo svolgimento dei servizi, senza aumentare la tassazione. Dall’altro, l’attenzione alla manutenzione, agli investimenti e alla crescita, in particolare a quelle opere pubbliche già avviate che riguardano la scuola, il nuovo nido d’infanzia, la messa a norma dell’impiantistica sportiva e le politiche per la casa.

“Questo avviene nonostante i tagli dal governo nazionale agli enti locali, che ci sono e pesano. La cifra complessiva per la spending review ammonta a 177 mila euro per i prossimi 5 anni. Mentre riusciamo a ottenere fondi europei e dal PNRR per far crescere e migliorare i servizi nel territorio con maggiori investimenti, i tagli alla spesa corrente da parte dello Stato vanno nella direzione opposta, una scelta che riteniamo sbagliata e che è stata contestata da tutti i Comuni italiani che hanno recentemente bocciato la spending review nell’intesa Stato-Città”, ha continuato Guerrieri.

La variazione di bilancio approvata in consiglio comporta un incremento complessivo di 770 mila euro, portando la spesa totale del Comune a oltre 22 milioni e 500 mila euro per il 2024. Gli incrementi sono finanziati in gran parte attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, con un contributo di 430 mila euro.

Nel dettaglio, il settore welfare vedrà un incremento di 142 mila euro, destinati a servizi educativi, scolastici e alla protezione dei minori. Tra le principali voci di spesa: 66 mila euro sono rivolti ai servizi educativi e scolastici, inclusi 22 mila euro per l’ampliamento di due posti al nido convenzionato “l’Arcobaleno” e per la programmazione del nido per l’estate 2025, 53 mila euro sono invece destinati alla messa in protezione dei minori, 10 mila euro per i servizi rivolti all’adolescenza e giovani all’interno degli spazi “Informagiovani Distretto 21” e 13 mila euro per il sostegno socio-economico alle fragilità degli anziani e il supporto all’inserimento in struttura.

Per quanto riguarda la gestione del territorio e l’ambiente, sono previsti investimenti di 145 mila euro, che includono tra le principali voci 55 mila euro per il completamento dei lavori nei sottoservizi del centro storico di Cospaia, 30 mila euro per la messa in sicurezza delle strade comunali, 45 mila euro per le manutenzioni straordinarie e ordinarie del verde e del patrimonio e 12 mila euro per la bonifica dei pozzi e la manutenzione dei fossi. Inoltre, 26.550 euro saranno destinati a spese tecniche per l’efficientamento energetico e 5 mila euro per spese informatiche.

Sul tema dell’innovazione digitale si aggiungono a bilancio altri 9 mila euro per il finanziamento dei servizi digitali per l’implementazione dei servizi comunali nell’appIO finanziati attraverso fondi PNRR legati alla transizione digitale.