La Volley Altotevere punta sull’esperienza di Cardellini

Il dirigente tifernate scelto come nuovo general manager

È Antonello Cardellini il nuovo general manager della ErmGroup Volley Altotevere. La società ha ufficializzato l’ingresso di una figura che da quasi cinquant’anni è un punto di riferimento per la pallavolo di Città di Castello e dell’Umbria, sancendo un ritorno in primo piano per un dirigente che ha accompagnato da vicino i più importanti capitoli della storia sportiva locale.

Il percorso di Cardellini nel volley iniziò nel lontano 1978, quando entrò a far parte del Città di Castello Pallavolo, allora impegnato nelle categorie minori. Da quel momento la sua presenza divenne costante nelle stagioni di crescita, fino a vivere da protagonista la clamorosa cavalcata che portò il club dalla Serie D alla massima categoria. In particolare, il salto in A1 nella stagione 1991/92 resta uno dei momenti simbolo di quell’epopea.

Nel corso degli anni, Cardellini ha ricoperto incarichi diversi, muovendosi dai ruoli di accompagnatore fino a quelli di team manager, accompagnando squadre e staff nelle tappe decisive. Dopo un’interruzione nel 2004, tornò al fianco del club nel 2007, prendendo parte a una nuova fase vincente culminata con il ritorno in Superlega nel 2013/14, un traguardo che consolidò ulteriormente il suo nome nella memoria sportiva cittadina.

A partire dal 2015, la sua attenzione si è rivolta soprattutto al settore giovanile, considerato da lui un terreno essenziale per la crescita del movimento. Con costanza e passione ha contribuito a formare nuove leve, trasmettendo valori sportivi e capacità tecniche. Proprio questa dedizione lo ha portato, nel 2024, a entrare come socio nella Volley Altotevere, società impegnata nel consolidamento in Serie A3.

Oggi, nel nuovo ruolo di general manager, Cardellini porta con sé non solo un bagaglio tecnico di grande spessore e una fitta rete di relazioni, ma anche il carattere solare e ironico che lo ha sempre contraddistinto. L’incarico rappresenta per lui un riconoscimento e, al tempo stesso, una sfida che affronta con energia, dichiarando di voler affiancare la prima squadra negli allenamenti e nelle trasferte. La definizione puntuale delle mansioni sarà condivisa con la dirigenza, ma la volontà è quella di essere un sostegno continuo e presente.

Il dirigente ha espresso gratitudine verso chi ha favorito il suo ritorno in una posizione così centrale, in particolare l’amministratore delegato Claudio Bigi e il dottor Gianluca Neri, quest’ultimo compagno di viaggio già dagli anni Ottanta. La fiducia della società è stata motivata dalla lunga esperienza accumulata e dai rapporti consolidati anche con la Lega, elementi che ne fanno una risorsa preziosa.

La nomina di Cardellini segna dunque un passo di rilievo per la Volley Altotevere, che rafforza la propria struttura organizzativa affidandosi a una figura che ha vissuto in prima persona la storia del volley tifernate e che oggi si appresta a contribuire a nuovi obiettivi con rinnovata passione e responsabilità.