La Valle del Signorelli per il lungo fine settimana del Primo Maggio

Ecco cosa fare in Alto Tevere nel lungo fine settimana del Primo Maggio. (29-30 aprile e 1 maggio 2023) nell’anno di Signorelli.

La Diocesi di Città di Castello propone nell’ambito de La Valle di Signorelli l’ingresso ridotto al Museo diocesano dove è conservata, nel suggestivo salone gotico, l’opera di scuola signorellina raffigurante Madonna col Bambino tra i santi di Battista da Castello. Orari di apertura: 10-13.00/15.30-17.30. La chiesa di San Giovanni decollato a Città di Castello sarà aperta al pubblico domenica 16 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 con visite guidate gratuite.

Sarà possibile inoltre visitare l’Oratorio di san Crescentino a Morra e gli affreschi di Luca Signorelli, solo su prenotazione al numero 331 579 3733. Domenica 30 Aprile ore 15:30, I luoghi di Signorelli: Pinacoteca comunale di Città di Castello e centro storico cittadino, percorso guidato al nuovo percorso della Pinacoteca comunale di Città di Castello alla scoperta delle opere di Luca Signorelli, Evento in collaborazione con la Diocesi di Città di Castello. La Visita è su prenotazione, Il costo è di € 12,00 a partecipante. Info: PoliedroCultura 0758554202/0758520656 cultura@ilpoliedro.org.

In occasione della celebrazione dei 500 anni dalla morte di Luca Signorelli, il Museo Comunale Santa Croce di Umbertide, organizza una serie di iniziative per il mese di aprile, maggio e giugno 2023. Sabato pomeriggio alle ore 16.00, al solo costo di 5€ a partecipante comprensivo del biglietto del museo e solo su prenotazione, verrà organizzato Dipingo come Luca Signorelli: sperimentiamo la tempera su tavola, una delle tecniche artistiche più antiche e sorprendenti dell’antichità.

Partendo dall’analisi della pala della Deposizione di Luca Signorelli, come in un’antica bottega artigiana si sperimenterà la tecnica artistica della tempera su tavola; l’attività verrà organizzata con una visita al museo e un laboratorio per sperimentare la tecnica della tempera in tutti i suoi passaggi: dalla realizzazione del cartone, al ricalco, per poi passare alla doratura e all’utilizzo dei pigmenti. Saranno fatti vedere i passaggi della tecnica proprio come in un’antica bottega artistica del 1500. Tel. (+39) 075.9420147

umbertide@sistemamuseo.it, www.comunediumbertide.it www.sistemamuseo.it. Al Museo di San Francesco di Montone visite guidate e laboratori per la celebrazione dei 500 anni dalla morte del Signorelli e del Perugino.

In occasione della celebrazione dei 500 anni dalla morte di Luca Signorelli e Pietro Perugino, il Museo Comunale san Francesco di Montone, organizza una serie di iniziative per il mese di aprile, maggio e giugno 2023.La domeniche mattina, alle ore 11.00 e comprensiva nel biglietto d’ingresso del museo, sarà prevista una visita guidata tematica, Sulle tracce della scuola di Perugino e Sigorelli. Si tratta di una visita guidata al museo di San Francesco e alla chiesa di San Fedele di Montone alla scoperta delle opere che legano i due artisti alla storia artistica del Borgo. Ripercorrendo le principali opere presenti nel museo di San Francesco e le recenti tracce recuperate in San Fedele, si illustreranno le caratteristiche artistiche di due artisti che con la loro novità pittorica, acquisita frequentando i luoghi più prosperi del tempo, hanno decisamente segnato l’arte rinascimentale ed in particolar modo, caratterizzato quella dell’Alta Valle del Tevere.

Attraverso le opere e gli affreschi di Bartolomeo Caporali, Papacello e Berto di Giovanni, si delineeranno le caratteristiche artistiche di Pietro Perugino e Luca Signorelli e come la presenza delle loro fiorenti botteghe abbia contraddistinto l’arte altotiberina dell’epoca. La domenica pomeriggio, a partire dal mese di aprile, e solo su prenotazione (al solo costo di 7€ a partecipante), sarà possibile partecipare ad Artista per un giorno!: un laboratorio di arte sulla tecnica dell’affresco e della tempera su tavola. Il sabato pomeriggio alle ore 16.00, sarà dedicato ai più piccoli con un laboratorio artistico (al solo costo di 3€ a partecipante) dedicato alla tecnica del collage: un Collage artistico su Perugino e Signorelli. Itinerari geolocalizzati e week end su Info www.rimaltotevere.it, FB e IN. Inquadra i QR code di RIM La Valle di Signorelli.