La Settimana del Nuoto 2024 a Città di Castello: Un evento record

Nel 2024, la piscina comunale di Città di Castello sarà il palcoscenico di una “Settimana del Nuoto” senza precedenti. Quest’anno, l’evento sarà caratterizzato da numeri record e tentativi di primato in vasca. Sarà anche un’occasione per riflettere sulle diverse fasi della vita: quelle degli atleti che gareggeranno e quelle delle personalità che hanno contribuito a scrivere la storia del nuoto in Altotevere e in Umbria.

Durante i due fine settimana, si svolgeranno il XXXVII Meeting Internazionale Masters Italo Galluzzi, organizzato dai Nuotatori Tifernati Polisport (8-9 giugno), e il XXVII Meeting Nazionale di Nuoto Tifernum Tiberinum, organizzato dal CNAT’99 (14,15,16 giugno). Questi eventi vedranno la partecipazione di oltre 1.600 atleti, dai 8 ai 90 anni, e circa 3.000 persone in totale, considerando anche gli accompagnatori.

Questi due eventi rappresentano il culmine della stagione natatoria di Città di Castello e segnano l’inizio di un progetto di riqualificazione della piscina comunale. Dopo oltre 40 anni, la piscina sarà rinnovata grazie a un investimento complessivo di 1 milione 314.761,49 euro, finanziato dalla Regione e cofinanziato dal Comune per 314.761,49 euro.

Durante la “Settimana del Nuoto”, verranno ricordate tre figure simbolo di questo sport: Francesco Damiani, allenatore del Centro Nuoto Bastia scomparso recentemente, a cui sarà dedicato un Memorial nel 1.500 stile libero master; Antonio Giambi, a cui sarà dedicato il premio “Lello d’Oro” nei 50 stile libero master; e Giuseppe Migliorati, che sarà ricordato nello “staffettone dell’amicizia”, fuori gara a termine del Meeting Galluzzi.

La giovane promessa del nuoto italiano, Sofia Napoli, 14enne tifernate del CNAT’99, campionessa italiana nei 400 e negli 800 stile libero nel 2023, rappresenterà il futuro del nuoto a Città di Castello. Durante la stagione in corso, Sofia ha ottenuto ben sei podi nelle gare nazionali a cui ha partecipato.

La “Settimana del Nuoto” sarà anche l’occasione per tre tentativi di record nazionale durante il Meeting Galluzzi: quelli preannunciati dal Centro Nuoto Bastia nei 4×200 stile libero maschile categoria M200, dalla Roma Nuoto Master nei 4×200 stile libero femminile nella categoria M200 e dalla Polisportiva Garden Rimini nella 4×100 mista maschile nella categoria M320.

La conferenza stampa di presentazione dei Meeting Galluzzi e Tifernum Tiberinum ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, del Coni, della Federazione Italiana Nuoto, di Polisport e dei sodalizi promotori, Nuotatori Tifernati e CNAT’99. Il sindaco e l’assessore allo Sport hanno espresso il loro apprezzamento per l’impegno degli organizzatori dei due eventi, che contribuiranno a portare in alto il nome di Città di Castello a livello nazionale. Hanno inoltre annunciato una conferenza stampa in cui verrà fatto il punto sull’importante intervento di riqualificazione progettato per la piscina comunale, un passaggio storico per tutta la comunità tifernate.