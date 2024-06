La Quarta Edizione della Festa del Raccolto a Città di Castello

La Quarta Edizione della Festa del Raccolto Arriva a Città di Castello

Città di Castello si sta preparando per accogliere la quarta edizione della Festa del Raccolto, un festival nazionale dedicato ai prodotti agricoli da forno. Questo evento, organizzato da Molini Fagioli, è in programma per lunedì 8 luglio. Il festival è nato con l’intento di valorizzare il grano, le colline, gli agricoltori umbri e le eccellenze gastronomiche che il loro lavoro rende possibili, in particolare i prodotti da forno.

La presentazione del festival avverrà durante una conferenza stampa che si terrà lunedì primo luglio alle 11 nella sala del Consiglio del Comune di Città di Castello. Saranno presenti il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Commercio Letizia Guerri, insieme a Primo Rebiscini, direttore di stabilimento di Molini Fagioli.

Piazza Matteotti sarà il luogo dove si svolgeranno le attività del festival, ospitando postazioni food e drink e dieci forni operativi per la preparazione di pane, pizza e dolci. Saranno presenti esponenti del movimento Lo Zero d’Avanguardia, pizzaioli e professionisti del settore tra i più importanti d’Italia, che guideranno i partecipanti alla scoperta di prodotti da forno agricoli artigianali. Oltre ai prodotti da forno, ci sarà spazio anche per altri prodotti tipici del territorio, cocktail, birre e vini ‘made in Umbria’ e non solo.

La Festa del Raccolto avrà inizio lunedì 8 luglio alle 20 in Piazza Matteotti. Prima dell’inizio del festival, alle 17, si terrà un meeting sulle ‘Filiere agricole di eccellenza’ al Teatro degli Illuminati, su invito riservato a professionisti del settore. Questo evento rappresenta un’importante occasione per celebrare e valorizzare il patrimonio agricolo e gastronomico della regione.