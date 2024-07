“La Piattaforma” Riapre con il Cinema Serale all’Aperto

Umbertide celebra il ritorno di un amato luogo di ritrovo, “La Piattaforma”, che riapre le sue porte al pubblico con il cinema serale all’aperto. Questo ritorno è stato possibile grazie a importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione, che hanno avuto luogo negli ultimi mesi.

Il giovedì 18 luglio ha segnato l’inizio di una nuova era per “La Piattaforma”, con la ripresa della tradizione del cinema estivo, molto apprezzata dagli umbertidesi. Questa iniziativa, ideata dall’Amministrazione Carizia, ha lo scopo di rivitalizzare uno dei simboli della città.

Due interventi chiave hanno permesso a “La Piattaforma” di tornare al suo antico splendore. Il primo, un progetto da 80mila euro, ha permesso la sistemazione dell’arena esterna della struttura, destinata ad attività culturali e ricreative. Questo intervento, finanziato anche grazie ad un contributo del Gal Alta Umbria, ha reso possibile la realizzazione del cinema all’aperto.

Il secondo intervento, un finanziamento di 195mila euro ottenuto dal Comune di Umbertide tramite fondi europei erogati dalla Regione Umbria, ha permesso la ristrutturazione degli impianti elettrici e idraulici della struttura, il rifacimento dei bagni e l’ammodernamento di alcuni locali. Questo progetto, denominato “PI.ATT.A.FO.R.M.A – Pianificare attività di animazione, formative, ricreative, musicali e artistiche (Cultura e Turismo a Umbertide)”, ha permesso la creazione di uno spazio multifunzionale presso “La Piattaforma” e il parco circostante.

Il 30 maggio, la giunta comunale ha approvato le linee guida per l’affidamento della nuova gestione della struttura comunale “La Piattaforma” – sala polivalente e parco esterno – di via dei Patrioti mediante concessione amministrativa. Attualmente è in corso l’affidamento per la futura nuova gestione della struttura de “La Piattaforma”, con l’obiettivo di restituirla alla città come luogo di aggregazione e cultura.

Il sindaco di Umbertide Luca Carizia, il vicesindaco con delega alla Cultura e al Sociale Anna Lisa Mierla e l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini hanno espresso la loro soddisfazione per il ritorno di questo importante luogo storico. “Sarà un luogo di aggregazione moderno e funzionale”, hanno dichiarato.

La stagione estiva del cinema all’aperto in Piattaforma è ripartita con la proiezione del film di Marco Bellocchio “Sbatti il mostro in prima pagina”, segnando l’inizio di una nuova era per “La Piattaforma” e per la comunità di Umbertide.