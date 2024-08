La Fiera di San Bartolomeo torna a Città di Castello

Città di Castello, 12 agosto 2024 – Da venerdì 23 a domenica 25 agosto, la Fiera di San Bartolomeo tornerà a Città di Castello, mettendo in mostra le migliori esperienze nel campo della zootecnica e dell’agricoltura. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco di Piosina e la Società Rionale Madonna del Latte, vedrà la partecipazione di allevatori dell’Alto Tevere e umbri.





Il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri hanno presentato l’edizione 2024 della manifestazione in una conferenza stampa. Secondi ha sottolineato l’importanza della fiera per la tradizione e l’economia locale, evidenziando come l’evento rappresenti una vetrina e una ribalta per il settore.

Mostra Zootecnica:

Sabato 24 e domenica 25 agosto

Parco Alexander Langer

10 allevatori di razza chianina

Oltre 20 capi

Ovini e caprini

Circa 40 equidi tra poni, asini e cavalli

Commercianti di animali

Avicoltori

Produttori agricoli (miele, formaggi, ortofrutta)

Antichi mestieri

L’attrazione principale sarà il toro Nepal, un esemplare di rara bellezza e maestosità, con un peso di circa 1.600 chilogrammi e un’altezza al garrese di quasi due metri. Nepal, di proprietà dei fratelli Marco e Matteo Luchetti di Collazzone, è già una celebrità, avendo vinto il titolo di campione junior e senior di razza nazionale nel 2023.

Convegno:

Sabato 24 agosto, ore 18.00

Parco Langer

Titolo: “Lo stato della zootecnica in Alto Tevere”

Partecipanti: rappresentanti di Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Associazione Allevatori dell’Umbria

Il convegno offrirà un’opportunità di riflessione sulle opportunità e criticità del settore, con l’obiettivo di favorire provvedimenti e investimenti necessari.

Fiera delle Merci:

Da venerdì 23 agosto

Oltre 30 stand di ambulanti

Prodotti: alimentari, abbigliamento, accessori, casalinghi

Luoghi: parcheggio di piazzale Ferri, piazza Gabriotti

La Società Rionale Madonna del Latte allestirà un’area ristorazione all’interno del parco Langer, con ricette tipiche della tradizione locale. La Pro Loco di Piosina affiancherà il Comune nell’allestimento e nella predisposizione logistica della manifestazione. La Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello offrirà la possibilità ad adulti e bambini di provare a scoccare un dardo verso i bersagli.





Inaugurazione:

Domenica 25 agosto, ore 10.30

Pro Loco di Piosina

Degustazione di cantucci e vinsanto

Il sindaco Secondi e l’assessore Guerri hanno espresso gratitudine ai volontari della Madonna del Latte e di Piosina per il loro supporto. Il presidente della Pro Loco di Piosina, Luigi Perugini, insieme al vice presidente Giulio Fegatelli e al tesoriere della Società Rionale Madonna del Latte, Mauro Burani, hanno ringraziato l’amministrazione comunale per l’opportunità di contribuire a un evento importante per la città.

La Fiera di San Bartolomeo rappresenta un momento significativo per Città di Castello, valorizzando le tradizioni che fanno parte dell’identità locale.