Junior Tiferno premiata per il podio alle finali DCPS

Riconoscimento in Comune agli atleti della quarta categoria

Junior Tiferno – La Junior Tiferno Calcio è stata celebrata dall’amministrazione comunale di Città di Castello per lo storico terzo posto conquistato alle finali nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS). Gli atleti della quarta categoria sono stati premiati a Palazzo Comunale, in piazza Gabriotti, alla presenza del sindaco Luca Secondi, dell’assessora ai Servizi Sociali Benedetta Calagreti e dell’assessore allo Sport Riccardo Carletti. Il riconoscimento è andato ai giovani calciatori con disabilità intellettivo-relazionali e patologie psichiatriche che, al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, hanno portato in alto i colori della città umbra nel campionato nazionale di calcio a 7.

Gli amministratori hanno consegnato una targa celebrativa alla squadra come segno di riconoscenza per il risultato sportivo e per il forte messaggio sociale trasmesso dall’esperienza. L’onorificenza ha voluto sottolineare il ruolo simbolico degli atleti, capaci di rappresentare la città attraverso valori fondamentali come solidarietà, lealtà, rispetto e inclusione. La loro partecipazione alle finali nazionali ha testimoniato quanto l’impegno e la determinazione possano abbattere ogni barriera, proponendo un modello di sport aperto e accessibile a tutti.

Junior Tiferno

Il traguardo raggiunto è frutto di un percorso che ha coinvolto anche le associazioni Beata Margherita di Città di Castello e Peter Pan di Umbertide, da cui provengono diversi componenti della squadra. La sinergia tra queste realtà ha permesso la costruzione di un progetto sportivo fondato sull’integrazione e sulla crescita individuale, oltre che sui risultati agonistici. L’iniziativa ha visto il pieno sostegno della Junior Castello Calcio, che ha voluto investire nel settore paralimpico, accompagnando i ragazzi in ogni fase del torneo.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il presidente della società Giuseppe Falconi, il responsabile del progetto Lorenzo Pieracci e il direttore generale Luca Marini, affiancati da alcuni dirigenti tra cui Mario Bastianoni, che ha curato i rapporti con le associazioni partner. In rappresentanza di Beata Margherita è intervenuta Daniela Bambini, mentre per Peter Pan erano presenti Andrea Bettucci e Simone Stinchi. La squadra è stata accompagnata anche dagli allenatori Roberto Petricci e Andrea Bettucci, dagli accompagnatori Luca De Vecchi e Simone Stinchi e dal responsabile della DCPS per la Junior Castello Calcio, Lorenzo Pieracci.

Junior Tiferno

Durante l’incontro, l’amministrazione ha espresso apprezzamento per l’impegno e la serietà dimostrati dai ragazzi nel corso dell’intera stagione sportiva. Il sindaco Secondi ha evidenziato come il gruppo abbia incarnato i valori fondanti dello sport, diventando un punto di riferimento per tutta la comunità. L’assessora Calagreti ha rimarcato la valenza educativa dell’iniziativa, mentre l’assessore Carletti ha lodato la dedizione di tecnici e dirigenti che hanno reso possibile la partecipazione al campionato nazionale.

Il progetto, giunto al secondo anno di attività, ha portato la Junior Castello Calcio alle finali nazionali di terzo livello, grazie al primo posto ottenuto nel campionato regionale. Il cammino della squadra è stato contraddistinto da una serie di risultati positivi, culminati con la qualificazione alla fase conclusiva svoltasi a fine maggio. La compagine ha chiuso il torneo regionale da imbattuta, mostrando una notevole crescita tecnica e relazionale.

I protagonisti in campo sono stati Salvatore Ascione, Marco Bini, Federico Tenca, Luca Varzi, Alessio Vauthier, Gianluca Angeletti, Cristian Cacchiata, Domenico Fatale, Enrico Leonardi, Lorenzo Mari, Guillermo Ever Zambelli, Marco Posti e Riccardo Fiorucci. La formazione ha saputo affrontare con spirito di gruppo e determinazione ogni sfida del torneo, dimostrando maturità e coesione.

Il responsabile del progetto, Lorenzo Pieracci, ha ringraziato l’intera rete che ha supportato l’iniziativa, indicando in Fabio Calagreti il promotore originario dell’idea. Anche il presidente Falconi ha sottolineato il valore dell’esperienza, definendola un’occasione formativa irripetibile per atleti e staff. Secondo i dirigenti, la stagione ha rappresentato non solo un successo sportivo ma anche un’occasione di crescita collettiva.

L’iniziativa ha posto l’accento sull’importanza di offrire opportunità concrete ai ragazzi con disabilità, creando percorsi inclusivi che vadano oltre la dimensione sportiva. La Junior Castello Calcio ha inteso così rafforzare il proprio ruolo nella promozione del benessere sociale e dell’integrazione, coinvolgendo le famiglie, le istituzioni e il territorio.

Con la consegna della targa, l’amministrazione comunale ha voluto simbolicamente abbracciare l’intero progetto, riconoscendone il significato profondo. La squadra paralimpica della Junior Tiferno è oggi una realtà consolidata, capace di farsi portavoce di un’idea di sport che valorizza ogni individuo e riconosce il merito al di là di ogni limite.