Judo, olimpionico Sigaque incontra i giovani tifernati sul tatami

L’olimpionico mozambicano si allena al Centro Judo Tifernate

📌 FLASH NEWS – Il judoka olimpionico mozambicano Neuso Sigaque è ospite a Città di Castello. Al Centro Judo Ginnastica Tifernate si allena con i ragazzi, condividendo tecniche, valori e l’esperienza avuta nelle competizioni internazionali.

L’ospite olimpionico sul tatami tifernate

Neuso Sigaque, judoka olimpionico del Mozambico, è in visita a Città di Castello. L’atleta è arrivato in Italia su invito dell’amico Nicola Verini, già judoka e allievo del maestro benemerito Augusto Mariotti.

Sigaque è ospite dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Judo Ginnastica Tifernate, realtà attiva senza interruzioni nel territorio dal 1978 e insignita dal Coni della Stella d’Argento.

Allenamento e confronto con i ragazzi

Durante la permanenza in città, il judoka partecipa agli allenamenti insieme ai giovani atleti. L’incontro permette ai ragazzi di conoscere da vicino l’esperienza di un atleta che ha rappresentato il proprio Paese ai Giochi Olimpici.

Sul tatami, Sigaque mette a disposizione tecniche, insegnamenti e valori maturati nel suo percorso sportivo. L’iniziativa offre anche un’occasione di scambio con una realtà culturale e sportiva diversa.

La tradizione del judo a Città di Castello

La visita nasce dal rapporto di amicizia con Nicola Verini e richiama la tradizione del judo tifernate, legata alla figura di Augusto Mariotti, riferimento per generazioni di atleti.

«È un grande piacere poter ospitare Neuso qui a Città di Castello – sottolinea il maestro benemerito Augusto Mariotti –. Il judo ci ha insegnato che lo sport è soprattutto incontro, rispetto e condivisione. Per i nostri ragazzi poter vivere un’esperienza di questo tipo, allenandosi fianco a fianco con un atleta che ha rappresentato il proprio Paese ai Giochi Olimpici, è un’opportunità preziosa».

Sport come incontro e crescita

La presenza dell’atleta mozambicano conferma il valore del judo come spazio di relazione tra persone e Paesi diversi. Rispetto dell’avversario, disciplina, amicizia, impegno e crescita personale sono i principi al centro dell’esperienza vissuta dai giovani judoka.

Per gli atleti di Città di Castello, l’incontro con Neuso Sigaque unisce il valore dell’allenamento a un messaggio più ampio: nel judo, come nella vita, ogni confronto può diventare occasione di apprendimento.