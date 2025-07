Italian Party 2025 torna tra Umbertide e Montone

Tre giorni di concerti, incontri e laboratori per tutti

Tre giornate di eventi gratuiti per celebrare la scena musicale indipendente. Da venerdì 25 a domenica 27 luglio l’Italian Party 2025, organizzato dalla label To Lose La Track, anima i centri storici di Umbertide e Montone con una fitta agenda di concerti, laboratori creativi e attività culturali. La rassegna è sostenuta dai Fondi PR – FESR 2021-2027 (Priorità 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4), nell’ambito del bando 2024 dedicato allo spettacolo dal vivo e fa parte della programmazione della Lanterna Magica vol. 2, iniziativa dell’associazione Effetto Cinema.

La manifestazione segna il ventitreesimo appuntamento del festival e celebra i vent’anni di attività dell’etichetta discografica fondata a Umbertide. Come nel 2024, la formula resta itinerante: un’idea già premiata per la capacità di unire territori e pubblici diversi, tra musica, editoria e arti visive.

Il programma si apre venerdì 25 luglio a partire dalle 18 alla Piattaforma di Umbertide, con la presentazione del vinile speciale pubblicato per il ventesimo anniversario della label. A seguire, il palco ospiterà le esibizioni di Liquami, Disquieted By, Suvari, Dieabete e Milo, con il dj set di Bart dei Cosmetic a chiudere la prima serata. L’evento è parte del progetto PIATTAFORMA CULT HUB, iniziativa di rigenerazione urbana e culturale a cura di Anonima Impresa Sociale, vincitrice del concorso “InvestiAMOsociale” promosso da Fondazione Perugia e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS.

Il festival prosegue sabato 26 luglio nel borgo di Montone. La giornata si apre alle 11 al Parco della Rimembranza con un laboratorio di fumetto per bambini dai 5 ai 12 anni condotto da Holdenaccio, autore per Bao Publishing e figura ricorrente nella storia del festival. L’attività è gratuita e su prenotazione, e include una colazione per i piccoli partecipanti.

Nel pomeriggio, dalle 16, spazio all’approfondimento con la presentazione del libro Il lato oscuro dei social network (Rizzoli), scritto da Serena Mazzini, che dialogherà con Enrica Berta. In parallelo, si terrà un laboratorio di serigrafia a cura del collettivo PocoSeriGrafici, con possibilità di stampare grafiche su magliette.

Sempre alle 16.30 si aprono le porte della Rocca di Braccio, cuore pulsante del sabato musicale: una maratona di live no stop fino a notte fonda, con alcuni dei nomi più rappresentativi della scena alternative e punk italiana, oltre a ospiti internazionali. Saliranno sul palco La Quiete, Gazebo Penguins, Caso, Only (dalla Germania), e in esclusiva il debutto del duo Devin Yuiceil (voce e chitarra dei Delta Sleep) e Luca Galizia (Generic Animal). Completano il cartellone Asino, Tacobellas, Valerianswing, Tiger! Shit! Tiger! Tiger!, Scumma Do Mar, Bulgarelli, Anna OX e Chivàla.

Domenica 27 luglio, il festival si conclude con un momento più raccolto: dalle 12 in via Cibo, a Umbertide, l’aftershow prevede l’esibizione acustica di Caso e un pranzo collettivo per festeggiare la chiusura della tre giorni.

Il festival, a ingresso gratuito, si conferma come uno degli appuntamenti più longevi della scena indipendente italiana, capace di fondere musica dal vivo, creatività, formazione e comunità. L’Italian Party 2025 rinnova così il legame con il territorio e rilancia il protagonismo culturale dell’Alta Umbria attraverso una rete di collaborazioni tra enti pubblici e soggetti privati.

Consolidata la partnership tra To Lose La Track, Anonima Impresa Sociale (che gestisce il cinema Metropolis), il Centro Onda d’Urto di Arezzo, e il patrocinio dei Comuni di Montone e Umbertide, il festival si inserisce pienamente nella strategia di valorizzazione culturale regionale, promuovendo l’accessibilità alla cultura e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni.