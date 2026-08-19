Ippodromo, Cesena e Città di Castello rinsaldano il patto di amicizia

Un evento storico unisce la Romagna all’Umbria a Cesena

📌 FLASH NEWS – L’ippodromo Savio di Cesena si accende sabato 22 agosto per celebrare il gemellaggio con Città di Castello nel ricordo del leggendario Varenne e della Mostra Nazionale del Cavallo

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Radici storiche di un legame cinquantennale

Città di Castello, 20 08 2026 – Le luci dell’impianto romagnolo si accendono per rinnovare un sodalizio che affonda le sue radici nella fine degli anni sessanta. La serata unisce ufficialmente la Valle del Savio e l’Alto Tevere umbro grazie alla passione di figure storiche dell’ippica. I pionieri del settore gettarono le basi di una collaborazione che oggi continua a rappresentare un punto di riferimento per il settore equestre nazionale. La tradizione si rinnova attraverso la partecipazione di una delegazione istituzionale proveniente dal territorio umbro, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.

Il Gran Premio Città di Cesena al centro della riunione

La riunione di corse al trotto prevede un programma particolarmente ricco composto da otto prove complessive. L’evento clou della manifestazione è rappresentato dal Gran Premio Città di Cesena, inserito come settima corsa del convegno tecnico. La competizione di Gruppo II vedrà scendere in pista i migliori cavalli della categoria guidati dai driver più importanti del panorama nazionale. La partenza della prova principale è fissata per le ore 23 sulla distanza dei 2060 metri, con una dotazione complessiva di 55mila euro valida anche per la tris nazionale.

Il ricordo indelebile della leggenda Varenne

La kermesse sportiva evoca la figura straordinaria di Varenne, il campione assoluto del trotto che ha lasciato ricordi indelebili sia in Romagna sia in terra umbra. Il cavallo leggendario fu protagonista di un bagno di folla memorabile il 10 settembre 2011 in occasione della 45esima edizione della Mostra Nazionale del Cavallo. La sua presenza ha cementato ulteriormente la passione popolare per l’equitazione e ha accresciuto il prestigio di entrambi gli appuntamenti estivi.

La sinergia con la Mostra Nazionale del Cavallo

Il prestigioso accostamento tra la classica ippica romagnola e la Mostra Nazionale del Cavallo celebra le nozze d’oro tra le due realtà territoriali. La rassegna umbra si prepara intanto a vivere la sua prossima edizione al parco Alexander Langer, confermando un cartellone ricco di contenuti di alto livello. La cooperazione culturale e promozionale permette di valorizzare le eccellenze artistiche, ambientali ed enogastronomiche delle città coinvolte.

Riconoscimenti e premiazioni per le eccellenze umbre

Il programma della serata del 22 agosto prevede l’assegnazione di premi speciali dedicati a personalità di spicco del mondo ippico e produttivo. Tra questi spicca il ricordo di padre Danilo Reverberi, frate francescano e grande estimatore dei cavalli scomparso quattro anni fa. Vengono inoltre premiati l’allevamento di Sergio Carfagna, celebre per i suoi campioni, e l’azienda Tecnosport Italia di Rodrigo Bei, fantasma e re del Palio di Siena. Ulteriori riconoscimenti valorizzano l’impegno imprenditoriale di Giuliano Tartufi e del comparto agroalimentare.