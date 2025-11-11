Investe pedone e fugge, poi si costituisce alla polizia

Denunciato 59enne tifernate, positivo all’alcol test
Un 59enne di Città di Castello è stato denunciato per lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso, dopo aver investito un pedone di 29 anni in via Aldo Bologni nella serata di giovedì 6 novembre. L’uomo, alla guida della propria auto e diretto a casa, si è allontanato senza prestare aiuto al ferito, che ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni.
Grazie alle indagini tempestive della polizia locale, il conducente è stato rapidamente individuato. Mentre una pattuglia si recava presso la sua abitazione, si è costituito spontaneamente negli uffici di polizia. Dagli accertamenti è emerso che guidava con un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l.
Per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e il ritiro della patente ai fini della sospensione: rischia fino a cinque anni di reclusione.
