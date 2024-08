Intensificati i controlli della Polizia di Stato nel tifernate

Nel fine settimana successivo al Ferragosto, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo nel territorio di Città di Castello e dintorni. L’obiettivo principale è quello di aumentare la sicurezza e prevenire reati predatori, in particolare i furti nelle abitazioni, in un periodo dell’anno in cui tali crimini tendono a crescere.

Il Commissariato di P.S. di Città di Castello ha mobilitato le proprie volanti, supportate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, per un pattugliamento accurato delle principali vie d’accesso alla città, delle piazze, delle chiese, nonché delle aree industriali e residenziali, incluse quelle più isolate. L’intento è quello di garantire una copertura capillare del territorio, scoraggiando così possibili malintenzionati e assicurando un intervento tempestivo in caso di necessità.

Le operazioni di pattugliamento hanno incluso anche ispezioni a piedi nel centro storico di Città di Castello. Questi controlli mirano a prevenire reati quali scippi, rapine e lo spaccio di stupefacenti, reati che tendono ad aumentare in periodi di grande affluenza turistica o durante le festività.

Durante questi giorni di intensi controlli, la Polizia di Stato ha istituito 11 posti di blocco strategicamente dislocati per monitorare il traffico in entrata e in uscita dalla città. Questi controlli permettono di identificare e sottoporre a verifica individui sospetti o persone già note alle forze dell’ordine per precedenti criminali. Durante tali operazioni, sono state identificate 114 persone e controllati 57 veicoli.

Oltre ai pattugliamenti e ai posti di blocco, l’attività della Polizia ha incluso anche verifiche su alcuni esercizi pubblici della zona. Sono stati sottoposti a controllo 2 locali per accertare l’eventuale presenza di pregiudicati e per verificare la conformità alle normative previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Queste verifiche mirano a garantire che gli esercizi commerciali rispettino le leggi in vigore, contribuendo così a mantenere l’ordine pubblico.

L’intensificazione delle attività di controllo proseguirà per tutto il weekend, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza nella zona. Questa operazione, parte di una più ampia strategia di prevenzione, si rivela cruciale in un periodo in cui molti cittadini sono fuori città per le vacanze, lasciando le abitazioni potenzialmente più vulnerabili a furti e altre attività criminali.

L’incremento dei controlli risponde a una crescente attenzione alla sicurezza pubblica, specialmente in un’area come quella di Città di Castello, dove l’afflusso turistico e la tranquillità abitativa devono essere salvaguardati. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il territorio, pronti a intervenire per qualsiasi necessità, garantendo così una presenza costante e rassicurante per i cittadini e i turisti presenti.

In conclusione, la Polizia di Stato continua a mostrare il proprio impegno nella protezione della comunità, rafforzando la sorveglianza e operando in modo proattivo per prevenire e contrastare i fenomeni criminali durante un periodo particolarmente sensibile come quello post-Ferragosto.