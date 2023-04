Inottemperante ai provvedimenti autorità giudiziaria, scatta arresto

Inottemperante ai provvedimenti – I Carabinieri della Stazione di Umbertide hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Perugia nei confronti di un cittadino bielorusso classe 1993 già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo – residente nel comune di Umbertide – da qualche giorno era stato sopporto alla misura degli arresti domiciliari in ordine a precedenti fatti-reato in materia di sostanze stupefacenti.

Nel corso di alcuni controlli eseguiti dai Carabinieri in epoche e tempi diversi l’uomo non veniva trovato all’interno della sua abitazione senza un giustificato motivo e trasgredendo agli obblighi imposti. Attestate e documentate la trasgressione i Carabinieri hanno immediatamente rappresentato i fatti a questa Procura; alla luce della personalità del soggetto, considerate le circostanze e il tipo di condotta assunta è stata chiesta la custodia in carcere in quanto ritenuta l’unica misura idonea e adeguata.

Il Giudice per le Indagini preliminari ritenendo inopportune ulteriori misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere ha emesso il provvedimento richiesto; l’uomo – terminate le formalità di rito – è stato associato dai CC presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne.