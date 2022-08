Sono iniziati nella mattinata di oggi gli interventi di rifacimento degli asfalti presso la zona industriale di via Madonna del Moro. La zona industriale che sorge nell’area, rappresenta il cuore pulsante dell’economia cittadina e per questo gli interventi sono necessari, per dare una riqualificazione migliore a quella che è la via principale.

Il rifacimento degli asfalti in alcuni tratti, rappresenta la seconda parte dei lavori che si svolgono lungo via Madonna del Moro, visto che il primo stralcio è stato effettuato recentemente oltre che nella stessa strada anche in via dei Falegnami e in via dei Fabbri.

Da ricordare che sono previsti anche altri interventi che interesseranno la zona industriale: infatti il Comune ha ottenuto un finanziamento pari a 800mila euro tramite bando che porterà alla manutenzione e alla ristrutturazione del cavalcavia presente della zona, per il quale la Giunta comunale ha già approvato il progetto definitivo.

E’ previsto anche un intervento di manutenzione stradale che riguarderà un tratto di un’altra importante strada cittadina che vede un afflusso notevole di traffico, ovvero via Morandi. Questi lavori sono realizzati dal Comune di Umbertide che ha deciso di usare un contributo del Ministero dell’Interno pari a 60mila euro, attraverso il quale sono state possibili anche le operazioni di sistemazione degli accessi pedonali e del parcheggio della scuola primaria della frazione di Pierantonio.