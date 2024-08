Iniziati i lavori messa in sicurezza strade provinciali di Umbertide

Iniziati i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali di Umbertide

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di alcune strade provinciali situate nel Comune di Umbertide. Il capogruppo della Lega in Consiglio provinciale, Giovanni Dominici, ha espresso soddisfazione per l’avvio delle operazioni, che erano state sollecitate da lui stesso a maggio 2022.

“Dopo più di due anni di attesa, in seguito alle segnalazioni e alle richieste del sottoscritto, la Provincia ha messo mano sulla Sr 416 (gestita in convenzione con l’ente provinciale) nel tratto che va dalla frazione di Niccone all’intersezione con la ex Ss 3 bis Tiberina fino a Spedalicchio, passando per Molino Vitelli. Inoltre, sono stati avviati i lavori sulla Sp 142.1 da Umbertide a Preggio, passando per la località Polgeto da Sant’Andrea di Sorbello in direzione Preggio, e sulla Sp 143, nella parte che da località Pian di Marte si ricongiunge con il territorio comunale di Passignano sul Trasimeno. In totale, le operazioni sono costate 421mila euro“, ha dichiarato Dominici.

Il capogruppo leghista ha aggiunto che gli interventi di sistemazione delle tre strade saranno completati definitivamente entro il 2025. “I cittadini che usufruiscono di queste arterie potranno quindi contare su strade sistemate e senza più pericoli. Tutto ciò grazie al mio incessante impegno per il territorio e della Lega. Il nostro obiettivo è sempre e solo quello di portare benefici alla nostra comunità, servendo incessantemente i nostri concittadini, senza utilizzare incarichi amministrativi solo per raggiungere traguardi personali, come invece sta facendo ancora una volta la sinistra”, ha affermato Dominici.

Gli importi sopra elencati fanno parte del milione e 500mila euro che a suo tempo il consigliere provinciale Dominici fece inserire nel piano delle opere delle strade provinciali nel Comune di Umbertide.