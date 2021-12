Infortuni lavoro, Pd Umbertide vuole iniziative contro lavoro nero e infortuni

Infortuni sul lavoro, il Pd di Umbertide vuole iniziative contro il lavoro nero e gli infortuni

Presentata un’interrogazione urgente per attivare un Protocollo d’intesa con INAIL e parti sociali

Il

Partito Democratico di Umbertideper attivare la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d’intesa per la lotta al lavoro nero e infortuni con INAIL e Parti Sociali.

Da Filippo Corbucci segretario del PD di Umbertide

“In merito agli infortuni sul lavoro e alle morti bianche l’Umbria vive una situazione emergenziale – afferma il Segretario del Partito Democratico di Umbertide Filippo Corbucci – purtroppo gli infortuni sul lavoro e le morti bianche sono una strage silenziosa che ferisce drammaticamente questa regione ponendola tra le prima sei più colpite in Italia, secondo i dati forniti dall’INAIL, con un’incidenza degli infortuni del 25 per cento superiore alla media nazionale nei primi nove mesi del 2021”.

“Ad essere maggiormente colpiti – si legge nella nota – sono i lavoratori del settore edile e di un’età compresa tra i 50 e i 54 anni. Sono sedici i morti nel 2021 in Umbria, di cui 12 a Perugia (quattordicesima provincia in Italia) e 4 a Terni (ventottesima provincia in Italia)“.

“A livello nazionale, nel 2021, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e ottobre sono state 448.110 (+6,3% rispetto allo stesso periodo del 2020) mentre sono 1.017 quelle per infortuni con esito mortale (-1,8%).

I dati umbri

“Solo in Umbria sono stati 5.681 gli infortuni sul lavoro nei primi nove mesi dell’anno, il 16,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. A Perugia ci sono state 12 vittime e Terni 4, per un totale di 16 da gennaio ad agosto, contro le 8 vittime dell’anno precedente (+112,5%).

E si consideri anche la situazione dovuta agli infortuni da Covid, presi in considerazione nei due anni della pandemia, che vedono più colpite le donne, le quali svolgono lavori in sanità o in luoghi affollati come i supermercati. In Umbria gli infortuni dovuti ai contagi Covid sono stati 1406 di cui 895 le donne contagiate contro i 511 contagi degli uomini. Questo probabilmente perché i settori più colpiti da questo tipo di infortuni sono stati la sanità e il commercio, dove c’è una presenza maggiore di donne esposte.”

L’interrogazione e la proposta del PD

“Nella nostra città nell’ultimo anno diversi sono stati gli infortuni sul lavoro, con questa interrogazione – afferma Filippo Corbucci – chiedo di conoscere la situazione aggiornata nella nostra città e le iniziative che l’Amministrazione per quanto di competenza intende mettere in campo. E come PD proponiamo di predisporre un nuovo Protocollo d’intesa per la lotta al lavoro nero e infortuni con INAIL e Parti Sociali per lavorare, partendo dai dati che ogni soggetto ha a disposizione, in sinergia procedendo all’individuazione degli strumenti necessari a garantire l’osservanza da parte di imprenditori e lavoratori delle normative nazionali e regionali vigenti. E il Comune potrebbe, da parte sua, intensificare controlli e segnalazioni tramite la Polizia Locale e lo Sportello per le attività produttive”.