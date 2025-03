Infiltrazioni al Teatro degli Illuminati: intervento previsto a breve

L’assessore Botteghi rassicura sul rischio per la sicurezza, ma i lavori dipendono da fondi disponibili

Il 14 marzo 2025, durante il consiglio comunale, l’amministrazione di Città di Castello ha risposto alle preoccupazioni sollevate dal capogruppo di Castello Civica, Andrea Lignani Marchesani, in merito alle necessità di manutenzione del Teatro degli Illuminati. Lignani aveva sollevato il problema delle infiltrazioni che occasionalmente si verificano nella zona del proscenio, a causa di piogge eccezionali accompagnate da vento forte, e chiesto un intervento tempestivo per evitare ulteriori danni.

In risposta, l’assessore al Patrimonio e alla Cultura, Michela Botteghi, ha precisato che le infiltrazioni non compromettono la sicurezza della struttura, né dei suoi frequentatori. Secondo l’assessore, sebbene l’intervento di ristrutturazione della copertura del teatro sia auspicabile, non è urgente, poiché le infiltrazioni si verificano solo in condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Inoltre, la sicurezza e il regolare svolgimento degli eventi non sono in alcun modo a rischio, e i lavori verranno programmati in un periodo che non interferirà con la programmazione teatrale, ovvero tra l’estate e l’inizio dell’autunno.

Michela Botteghi ha anche sottolineato che, nel caso di un intervento definitivo sulla copertura, l’amministrazione avrebbe bisogno di circa 250 mila euro, somma che al momento non è disponibile nel bilancio comunale, ma che potrebbe essere reperita attraverso bandi pubblici futuri. Il consigliere Lignani Marchesani ha insistito sulla necessità di agire tempestivamente per evitare che i costi aumentino ulteriormente nel tempo, specialmente per un bene storico come il teatro.

Nel corso della discussione, l’assessore ha ricordato che un importante intervento di ristrutturazione del tetto era stato effettuato nel 2011 sopra il palco, mentre le parti rimanenti sono state monitorate costantemente dal Servizio Patrimonio del Comune. Nonostante ciò, Lignani Marchesani ha espresso preoccupazione riguardo alla tempistica e ai possibili aumenti dei costi se l’intervento fosse rimandato ulteriormente, soprattutto alla luce di segnalazioni informali ricevute da Sogepu, il gestore del teatro, che avrebbe confermato l’urgenza dei lavori.

L’amministrazione ha infine rassicurato che non c’è alcun rischio immediato per la sicurezza della struttura, mentre il capogruppo di Castello Civica ha ribadito la necessità di un intervento urgente, sperando che il Ministero della Cultura consideri queste situazioni in tempi brevi, senza dover attendere troppo per l’uscita di nuovi bandi.