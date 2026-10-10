Infermiere aggredito e ferito al Pronto Soccorso a Città di Castello

Trauma cranico e 15 giorni di prognosi, indagano i Carabinieri

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello un 81enne ha aggredito un infermiere del Pronto Soccorso, facendolo cadere e battere la testa. Trauma cranico e 15 giorni di prognosi. L’81enne è stato denunciato e poi ricoverato per la patologia in atto.

Un pensionato di 81 anni ha aggredito un infermiere di 39 anni nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Città di Castello, facendolo cadere all’indietro e battere la testa nell’area del triage. Il sanitario ha riportato un trauma cranico, con una prognosi di 15 giorni.

L’episodio si è verificato intorno alle 19, dopo che l’anziano aveva trascorso circa un’ora e mezza in attesa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze e ricostruito quanto accaduto. L’uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni ai danni di personale sanitario.

L’attesa al Pronto Soccorso e la reazione dell’81enne

Secondo la ricostruzione dei fatti, il pensionato, residente a Città di Castello, si trovava nel reparto di emergenza per una patologia che aveva reso necessario il suo accesso in ospedale.

Dopo circa novanta minuti di attesa, l’uomo avrebbe manifestato una crescente esasperazione. Un infermiere si sarebbe quindi avvicinato per cercare di tranquillizzarlo e per spiegargli la situazione del reparto, alle prese in quel momento con sovraffollamento e carenza di personale.

Proprio durante questo confronto sarebbe avvenuta l’aggressione.

L’infermiere spinto a terra nell’area del triage

Il sanitario, 39 anni, sarebbe stato spinto con forza e colto di sorpresa. Perso l’equilibrio, è caduto all’indietro all’interno dell’area del triage, battendo la testa.

Dopo l’accaduto è stato immediatamente assistito. Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato un trauma cranico, con una prognosi stabilita in 15 giorni.

L’episodio ha richiesto l’intervento dei militari dell’Arma.

I Carabinieri ricostruiscono l’accaduto

Al Pronto Soccorso sono arrivati i Carabinieri agli ordini del capitano Massimiliano Croce. I militari hanno ascoltato le persone presenti e raccolto gli elementi necessari per definire la dinamica dell’aggressione.

Al termine dei primi accertamenti, l’81enne è stato denunciato a piede libero per lesioni ai danni di personale sanitario.

Nel caso specifico non si è proceduto all’arresto. A incidere sulla decisione sono state l’età avanzata dell’uomo e le sue precarie condizioni di salute.

L’81enne ricoverato dopo l’aggressione

Dopo gli accertamenti relativi all’episodio, il pensionato è stato effettivamente ricoverato per la patologia che lo aveva condotto al Pronto Soccorso.

La vicenda ha così avuto un doppio sviluppo: da una parte gli approfondimenti dei Carabinieri sull’aggressione all’infermiere, dall’altra la prosecuzione dell’assistenza sanitaria nei confronti dello stesso 81enne.

La condanna delle istituzioni e l’intervento della Uil Fp

L’aggressione ha provocato una condanna unanime da parte delle istituzioni, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza di medici e infermieri impegnati nei reparti di emergenza.

Sull’accaduto è intervenuta anche la Uil Fp Umbria, che in una nota ha chiesto alla Regione e alle aziende sanitarie un rafforzamento delle misure predisposte per proteggere il personale.

Il sindacato sollecita in particolare maggiore vigilanza, controlli più incisivi e protocolli specifici per affrontare le situazioni considerate potenzialmente a rischio nei Pronto Soccorso.

L’episodio avvenuto nell’ospedale di Città di Castello torna così a porre l’attenzione sulle condizioni nelle quali operano i sanitari dei reparti di emergenza e sulla necessità di prevenire comportamenti violenti nei loro confronti.