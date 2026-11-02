Inclusione scolastica, Umbertide rinnova il sostegno per BES

📌 FLASH NEWS – A Umbertide confermato il sostegno ai percorsi dedicati agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il Comune affiancherà le scuole con supporto economico e logistico per attività in piscina e ippoterapia, favorendo inclusione, partecipazione e crescita personale

Umbertide, 2 11 2026 – L’Amministrazione comunale di Umbertide conferma il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica, sostenendo anche per l’anno scolastico 2026/2027 una serie di attività rivolte agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune e gli istituti scolastici del territorio, un percorso consolidato nel tempo che punta a favorire partecipazione, relazioni sociali e sviluppo personale degli studenti coinvolti. La decisione è stata formalizzata dalla Giunta comunale attraverso il sostegno a due distinti progetti educativi che accompagneranno gli alunni durante l’anno scolastico con attività svolte all’esterno delle aule, come riferisce il comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide.

Il primo progetto, denominato “In acqua per crescere insieme”, prevede attività psicomotorie presso la Piscina comunale “Azzurra”. Il programma prenderà avvio il 28 ottobre 2026 e si concluderà il 24 marzo 2027. L’iniziativa è stata pensata per offrire agli studenti un contesto educativo differente da quello scolastico tradizionale, valorizzando il movimento e l’interazione attraverso esperienze in acqua. L’obiettivo è contribuire al percorso di crescita degli alunni mediante attività che favoriscano integrazione e benessere.

Terminata la fase delle attività in piscina, prenderà il via il progetto “Un amico in più”, che coinvolgerà gli studenti in percorsi ludico-equestri e di ippoterapia presso il maneggio “Goccia di Luna”. Le attività si svolgeranno tra il 31 marzo e il 26 maggio 2027 e rappresentano un ulteriore strumento educativo finalizzato a promuovere inclusione, autonomia e relazione. Anche in questo caso il progetto è rivolto agli alunni con esigenze educative speciali delle scuole del comprensorio.

I progetti interesseranno studenti appartenenti ai diversi ordini scolastici della Direzione Didattica 1° Circolo, della Direzione Didattica 2° Circolo, dell’Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga e dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci”. Il coordinamento delle attività sarà affidato alla Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Umbertide, individuata come scuola capofila per la gestione organizzativa delle iniziative.

Il Comune parteciperà concretamente alla realizzazione dei progetti garantendo non solo un contributo economico, ma anche un importante supporto logistico. L’Amministrazione metterà infatti a disposizione lo scuolabus comunale e un autista per accompagnare studenti e accompagnatori dai rispettivi plessi scolastici alle sedi delle attività. Gli spostamenti saranno effettuati con cadenza settimanale, indicativamente il mercoledì mattina. Il programma prevede circa 20 uscite presso la piscina e 10 presso il maneggio, salvo eventuali variazioni dovute a circostanze impreviste.

L’intervento conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere percorsi capaci di ampliare le opportunità educative degli studenti con BES. L’inclusione viene considerata un elemento centrale della crescita scolastica e personale, con benefici che coinvolgono non soltanto i ragazzi, ma anche le famiglie e l’intera comunità locale.

Attraverso il sostegno a questi progetti, Umbertide rinnova dunque una collaborazione consolidata con le scuole del territorio, rafforzando iniziative finalizzate a costruire contesti sempre più accessibili, partecipati e attenti ai bisogni educativi di ogni studente.