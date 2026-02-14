Incidente Trestina, perdita di controllo provoca danni a officina

Auto fuori strada danneggia mezzi e vetrata a Città di Castello

Questa mattina, intorno alle 7.40, un incidente stradale ha interessato Viale Parini, nel centro abitato della frazione di Trestina, provocando danni significativi a due veicoli in sosta e alla vetrata di un’autofficina. Una donna di 63 anni, residente a Città di Castello, stava percorrendo l’arteria in direzione Umbertide alla guida di una Fiat 500L quando, giunta nei pressi della località Verna, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

La dinamica dell’uscita di strada

Secondo i primi accertamenti, l’auto è uscita dalla carreggiata andando a urtare due vetture parcheggiate all’interno dell’area privata di un’autofficina. L’impatto ha provocato lo spostamento di uno dei mezzi in sosta, che è stato sbalzato contro la vetrata d’ingresso dell’attività, danneggiandola in modo evidente. L’urto ha generato un forte rumore che ha richiamato l’attenzione dei residenti e del personale dell’officina, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Intervento immediato dei soccorsi

Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale di Città di Castello, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e verificare le condizioni della sede stradale. Contestualmente, un’ambulanza del 118 ha preso in carico la conducente della Fiat 500L, trasportandola all’Ospedale di Città di Castello per gli accertamenti del caso.

Danni materiali e verifiche in corso

L’incidente ha provocato danni materiali rilevanti sia ai veicoli coinvolti sia alla struttura dell’autofficina, con la vetrata d’ingresso compromessa dall’urto. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per valutare l’entità dei danni e accertare eventuali responsabilità, mentre la Polizia locale sta completando la documentazione necessaria ai fini assicurativi e amministrativi.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza della viabilità nelle aree urbane più trafficate, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando le condizioni di luce e la presenza di traffico misto possono aumentare i rischi per gli automobilisti.