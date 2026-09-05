Incidente nella notte dopo lo svincolo di Umbertide sud, E45

Schianto E45, quattro feriti estratti dalle auto a Umbertide

📌 FLASH NEWS – Incidente sulla E45, poco dopo lo svincolo di Umbertide sud verso nord. Due auto coinvolte e quattro persone liberate dalle lamiere dai Vigili del fuoco. I feriti portati negli ospedali di Perugia e Città di Castello dal 118.

Incidente nella notte lungo la E45

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la E45, nel tratto immediatamente successivo allo svincolo di Umbertide sud. Lo scontro, che ha coinvolto due automobili, si è verificato intorno alle 2.30 in direzione nord.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, arrivati sul posto per soccorrere gli occupanti dei due mezzi. Tutte e quattro le persone coinvolte erano rimaste bloccate all’interno degli abitacoli dopo l’incidente.

Quattro persone liberate dagli abitacoli

Le operazioni di soccorso si sono concentrate sull’estrazione degli occupanti dalle vetture. I Vigili del fuoco hanno lavorato sulle lamiere dei veicoli per raggiungere e liberare i quattro feriti, consentendo successivamente al personale sanitario di prestare loro le prime cure.

Una volta conclusa la fase tecnica dell’intervento, le persone soccorse sono state affidate agli operatori del 118, presenti sul luogo dell’incidente per la gestione dell’emergenza sanitaria.

L’intervento si è svolto nel corso della notte lungo una delle principali arterie stradali umbre, con la necessità di operare direttamente sulla carreggiata in direzione nord.

I feriti trasferiti a Perugia e Città di Castello

Dopo le prime valutazioni effettuate sul posto, i quattro occupanti delle automobili sono stati trasferiti in ospedale. I sanitari hanno disposto il trasporto verso le strutture di Città di Castello e Perugia, distribuendo così i feriti tra i due presidi.

Per una delle persone coinvolte sono stati segnalati sospetti traumi interni, circostanza che ha richiesto gli opportuni approfondimenti sanitari. Nel comunicato non vengono fornite ulteriori indicazioni sulle condizioni degli altri occupanti né sulla loro prognosi.

L’attività del personale sanitario è proseguita dopo il trasferimento negli ospedali, mentre sulla E45 gli altri operatori intervenuti hanno completato le rispettive attività.

La Polizia Stradale sul luogo dello scontro

Sul tratto interessato dall’incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale, incaricata di effettuare i rilievi necessari e di occuparsi della gestione della circolazione durante le operazioni di soccorso.

Gli accertamenti serviranno a ricostruire la dinamica dello scontro tra le due automobili. Al momento, infatti, non sono state indicate le cause che hanno determinato l’incidente né sono stati forniti dettagli sulle modalità con cui i due mezzi sono entrati in collisione.

La presenza degli agenti ha inoltre consentito di gestire il traffico mentre i Vigili del fuoco erano impegnati nell’estrazione degli occupanti e il personale del 118 procedeva all’assistenza e al successivo trasferimento dei feriti.

Soccorsi mobilitati poco dopo Umbertide sud

L’emergenza ha richiesto quindi l’intervento coordinato di Vigili del fuoco, personale sanitario del 118 e Polizia Stradale. Le operazioni sono iniziate dopo la segnalazione dell’incidente avvenuto intorno alle 2.30, poco oltre lo svincolo di Umbertide sud.

La priorità è stata raggiungere le quattro persone rimaste intrappolate nelle vetture e permetterne la presa in carico da parte dei sanitari. Parallelamente sono stati avviati i rilievi sulla carreggiata e le attività necessarie per consentire lo svolgimento dei soccorsi in condizioni di sicurezza.

Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato lo scontro. Gli elementi raccolti dalla Polizia Stradale durante i rilievi saranno utilizzati per ricostruire quanto accaduto lungo la E45 nella notte.