Incidente moto sulla SR257, centauro finisce nel dirupo

Dopo una caduta nelle curve vicino a La Trogna soccorsi rapidi!

Un incidente moto SR257 si è verificato intorno alle 13 lungo la strada regionale 257 Apecchiese, all’altezza del chilometro 7+700, nei pressi della località La Trogna. Un motociclista di 47 anni residente in provincia di Arezzo è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del mezzo mentre percorreva il tratto di strada in direzione Apecchio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava procedendo lungo la provinciale quando, subito dopo aver superato l’incrocio con la strada che conduce al crossodromo di La Trogna, ha affrontato una serie di curve. Proprio in questo tratto il motociclista avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto.

La caduta e l’uscita di strada

Il centauro è caduto sull’asfalto e ha strisciato per alcuni metri sulla carreggiata. La dinamica dell’incidente lo ha poi portato fuori dalla sede stradale. Dopo lo scivolamento sull’asfalto, infatti, il motociclista è finito nel dirupo adiacente alla strada, rendendo necessario un intervento di soccorso particolarmente delicato.

La scena ha richiesto l’intervento coordinato di più squadre operative per recuperare il ferito e garantire la sicurezza lungo il tratto di strada interessato dal sinistro.

I soccorsi e il recupero dal dirupo

Sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia locale, impegnate nei rilievi di legge per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertarne le cause. Gli agenti hanno inoltre gestito la viabilità lungo la strada regionale per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in sicurezza.

Un’ambulanza del 118 ha prestato le prime cure al motociclista sul posto. Vista la posizione in cui si trovava il ferito, è stato necessario anche l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che ha collaborato con il personale sanitario per il recupero dell’uomo dal dirupo.

Le operazioni si sono svolte con particolare attenzione, data la posizione del ferito al di fuori della carreggiata.

Trasporto in ospedale e prognosi

Una volta recuperato e stabilizzato, il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Città di Castello, dove i sanitari hanno effettuato gli accertamenti clinici. Al termine delle prime valutazioni mediche è stata refertata una prognosi di 30 giorni.

Nel frattempo gli agenti della Polizia locale stanno completando le verifiche per definire con precisione le cause del sinistro avvenuto lungo la SR257 Apecchiese, in un tratto caratterizzato da curve e frequentemente utilizzato da motociclisti e automobilisti diretti verso l’area appenninica.