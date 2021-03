Incidente a Città di Castello, due auto si scontrano, feriti.

La squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello è intervenuta per un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 sulla statale a San Maiano (frazione di Città di Castello) due vetture coinvolte. Sul posto carabinieri e 118. Tre persone coinvolte in totale, portati in ospedale per accertamenti. Le auto sono entrambe Renault Megane.