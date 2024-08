Incidente a Città di Castello: 38enne fugge senza prestare soccorso

Incidente Città di Castello – I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno denunciato un uomo di 38 anni, di origini marocchine, per fuga e omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale, oltre al rifiuto di sottoporsi al test per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.

L’incidente è avvenuto nella notte appena trascorsa in località Trestina di Città di Castello. Il 38enne ha imboccato una rotatoria contromano, scontrandosi frontalmente con un’auto che procedeva nel proprio senso di marcia, guidata da una giovane residente della zona. Dopo l’impatto, l’uomo è fuggito senza fermarsi né prestare soccorso alla donna, che è stata successivamente ricoverata in ospedale e giudicata guaribile in pochi giorni.

I militari, giunti sul luogo dell’incidente, hanno immediatamente avviato le ricerche del responsabile. Dopo alcune ore, l’uomo è stato rintracciato a bordo della propria auto nel comune di Umbertide. Il veicolo presentava danni compatibili con quelli riportati nell’incidente.

Il 38enne, fermato dai Carabinieri, mostrava evidenti segni di ubriachezza e si è rifiutato di sottoporsi al test etilometrico. Al termine delle verifiche, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per i reati di fuga e omissione di soccorso, oltre al rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica. Nei suoi confronti sono state applicate anche le sanzioni accessorie del ritiro della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo.

L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che ha espresso solidarietà alla giovane coinvolta e apprezzamento per l’efficacia dell’intervento dei Carabinieri. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a sensibilizzare sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida.

L’episodio mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e rispetto delle norme stradali, soprattutto in situazioni di potenziale pericolo. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di fermarsi e prestare soccorso in caso di incidente, sottolineando che la fuga e l’omissione di soccorso sono reati gravi che comportano conseguenze legali significative.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di controllo e prevenzione degli incidenti stradali, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza. Le autorità locali stanno intensificando le campagne di sensibilizzazione e i controlli su strada per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.