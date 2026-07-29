Incassi sottratti nel negozio, denunciato uno dei dipendenti

Telecamere comunali decisive per individuare il responsabile

🚨 Città di Castello, dipendente di un negozio del centro denunciato per furto. Secondo la Polizia locale avrebbe sottratto centinaia di euro dagli incassi entrando nell’esercizio durante l’orario di chiusura commerciale.

Gli ammanchi nelle casse del negozio

Un dipendente di un esercizio commerciale situato nel centro di Città di Castello è stato denunciato dopo essere stato individuato dalla Polizia locale nell’ambito degli accertamenti avviati per chiarire una serie di ammanchi di denaro dalle casse del negozio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe approfittato della propria conoscenza dell’attività e degli ambienti per entrare nel locale durante l’orario di chiusura. Una volta all’interno dell’esercizio commerciale, avrebbe prelevato somme di denaro in contanti provenienti dagli incassi giornalieri.

Le sottrazioni contestate riguarderebbero centinaia di euro, denaro custodito nelle casse dell’attività dopo la conclusione della giornata lavorativa. Gli episodi hanno quindi determinato un ammanco che ha fatto scattare gli accertamenti per stabilire chi potesse avere avuto accesso al negozio.

Le immagini della videosorveglianza

Un contributo determinante all’attività investigativa è arrivato dalle telecamere del sistema comunale di videosorveglianza. L’esame dei filmati ha consentito agli agenti della Polizia locale di acquisire elementi utili per ricostruire quanto accaduto e orientare gli approfondimenti verso una persona legata direttamente all’esercizio commerciale.

Le immagini sono state affiancate dalla successiva attività d’indagine. Gli accertamenti hanno permesso, secondo quanto riferito, di arrivare in tempi brevi all’individuazione del presunto responsabile degli ammanchi registrati nelle casse.

La persona identificata dagli agenti non era quindi estranea all’attività commerciale. Si trattava infatti di un dipendente dello stesso negozio, circostanza che, secondo la ricostruzione investigativa, gli avrebbe consentito di accedere ai locali sfruttando la conoscenza dell’esercizio e dei suoi orari.

Gli accessi durante la chiusura

La dinamica ricostruita dalla Polizia locale indica che gli episodi sarebbero avvenuti quando il negozio era chiuso. Il dipendente avrebbe utilizzato proprio queste fasce orarie per entrare all’interno dell’esercizio e raggiungere il denaro lasciato nelle casse.

L’attività investigativa si è quindi concentrata sia sugli accessi al locale sia sulla documentazione video disponibile. Il confronto degli elementi raccolti ha consentito agli agenti di collegare gli ammanchi alla persona successivamente identificata.

Al centro degli accertamenti ci sono le somme derivanti dagli incassi quotidiani del negozio, dalle quali sarebbero stati prelevati importi in contanti per diverse centinaia di euro.

La denuncia all’Autorità giudiziaria

Conclusi gli accertamenti, la Polizia locale ha proceduto nei confronti del dipendente individuato. L’uomo è stato deferito a piede libero all’Autorità giudiziaria per il reato di furto.

Non è stato quindi eseguito un arresto. La persona è stata denunciata sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle verifiche e delle indagini condotte dopo la scoperta dell’ammanco.

L’intervento ha permesso di ricostruire la modalità con cui il denaro sarebbe stato sottratto e di identificare il presunto autore. Un ruolo centrale è stato svolto dal sistema comunale di videosorveglianza, le cui registrazioni, insieme agli approfondimenti effettuati dagli agenti, hanno consentito di arrivare rapidamente all’identificazione del dipendente.