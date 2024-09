Inaugurazione delle Fiere di Settembre a Umbertide: tre giorni di eventi e attività

Umbertide – Questa mattina sono state inaugurate le “Fiere di Settembre”, un’importante manifestazione annuale che si svolgerà nelle giornate di oggi, sabato 7 e domenica 8 settembre, coincidente con le celebrazioni per il Patrono della città. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione del sindaco Luca Carizia, del vicesindaco Annalisa Mierla e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui gli assessori Alessandro Villarini, Francesco Cenciarini, Lorenzo Cavedon, Lara Goracci, e il consigliere comunale Alessio Ferranti.

La banda musicale “Città di Umbertide”, diretta da Galliano Cerrini, ha contribuito alla cerimonia con un repertorio di brani, inclusa l’esecuzione dell’Inno d’Italia.

Nel corso della cerimonia, il sindaco Carizia ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Ha sottolineato l’importanza dei tre giorni di manifestazioni e ringraziato le forze dell’ordine e le organizzazioni locali, tra cui Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, il Gruppo volontari, la Polizia locale, e la banda musicale.

Le Fiere di Settembre si svolgeranno lungo via Unità d’Italia, rotonda Italia, piazza Marx, via Morandi, e via Tusicum. Oltre 180 banchi saranno allestiti per presentare una vasta gamma di articoli, sia alimentari che non alimentari. Quest’anno, la manifestazione ha visto un incremento rispetto all’edizione precedente, con 30 stand dedicati a commercianti, dimostratori, rappresentanti e associazioni locali. Questi spazi offriranno attività varie, dalla danza al calcio, dall’Università della terza età al basket, dalla ginnastica posturale alle opere benefiche.

Il vicesindaco Mierla, con delega al Commercio, ha dichiarato che l’evento ha riscosso un’ampia adesione da parte degli operatori economici, evidenziando la rilevanza del commercio ambulante per l’economia locale. Ha inoltre ringraziato la Confcommercio Umbertide, Cna Umbria, Coldiretti Umbertide, e Confartigianato Umbertide per il loro sostegno. La Mierla ha ribadito l’importanza di promuovere le associazioni e le realtà locali attraverso la manifestazione e ha espresso soddisfazione per l’ampio numero di partecipanti.

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare stand provenienti da tutta Italia, che presenteranno prodotti tipici come cannoli siciliani, pane pugliese, e mozzarella di bufala campana. L’evento includerà anche spettacoli serali presso il palco allestito nella rotonda Italia, decorato con fiori e striscioni. Ogni pomeriggio, sarà prevista l’animazione per i bambini, con mascotte ispirate ai personaggi dei cartoni animati più noti.

Il Comune di Umbertide ha programmato una serie di attività artistiche per intrattenere grandi e piccini. Gli eventi includeranno animazione per bambini da venerdì 6 a domenica 8 settembre, a partire dalle ore 17. Le esibizioni promozionali delle scuole di danza locali si alterneranno nei diversi giorni, mentre i gruppi musicali si esibiranno come segue:

Venerdì 6 settembre: Ubi Maior, ore 21

Sabato 7 settembre: Nevrotica, Vasco Celebration Band, ore 21

Domenica 8 settembre: Gto in concerto, ore 21

Inoltre, quest’anno verrà riproposta, dopo sei anni, l’esposizione fotografica “Madri”, curata da Giulia Corinti, che coinciderà con la festa patronale della Madonna della Reggia di domenica 8 settembre.