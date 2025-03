Inaugurata la nuova scuola primaria di Niccone, un investimento sul futuro della comunità

“Niccone, Niccone, urrà!” Con questo grido di entusiasmo, alle ore 11:00 di sabato 15 marzo, è stata ufficialmente inaugurata la Scuola Primaria di Niccone. Un’opera attesa e fondamentale, che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione dell’edilizia scolastica portato avanti dall’Amministrazione Carizia.

L’intervento, dal valore complessivo di circa un milione di euro, è stato finanziato con risorse del bilancio comunale e con un contributo del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo la chiusura alla fine del 2021 per consentire i lavori di ristrutturazione e ampliamento, da lunedì 17 marzo la scuola tornerà finalmente ad accogliere i suoi 94 alunni, che nel frattempo erano stati trasferiti presso il complesso “Fornace” di Umbertide.

Un ritorno importante per una scuola che ha fatto la storia: pioniera in Italia nell’adozione del tempo pieno già negli anni Settanta, la Scuola Primaria di Niccone è da sempre un punto di riferimento nel panorama scolastico umbertidese.

Una scuola all’avanguardia, pensata per il benessere degli studenti; il nuovo plesso è stato progettato per offrire ambienti didattici moderni, sostenibili ed ecocompatibili, capaci di garantire il massimo comfort e favorire un’esperienza educativa innovativa e inclusiva. L’intervento ha consentito la realizzazione di un nuovo e ampio spazio polifunzionale, cuore aggregativo della scuola, di nuove aule e laboratori, dell’adeguamento dei servizi igienici, dell’eliminazione delle barriere architettoniche e del miglioramento dell’efficienza energetica. Sono stati inoltre installati nuovi infissi, una pavimentazione rinnovata e tecnologie all’avanguardia, per garantire ambienti funzionali e accoglienti a studenti e personale scolastico.

L’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti dell’edilizia scolastica si conferma centrale: investire sulle scuole significa investire nel futuro della comunità e contrastare lo spopolamento delle frazioni. Il percorso di riqualificazione avviato negli ultimi anni ha già portato a interventi significativi, migliorando la qualità degli ambienti educativi e offrendo spazi sicuri e all’altezza delle esigenze formative.

L’inaugurazione ha visto una grande partecipazione da parte della comunità locale. Presenti il Sindaco Luca Carizia insieme all’intera Giunta comunale – composta dal Vicesindaco Annalisa Mierla e dagli Assessori Alessandro Villarini, Francesco Cenciarini, Lorenzo Cavedon e Lara Goracci – oltre al consigliere provinciale Giovanni Dominici e ai Consiglieri comunali Alessio Silvestrelli, Alessio Ferranti, Antonio Molinari, Silvia Cecchetti e Giulia Medici, quest’ultima residente a Niccone, Presidente della Terza Commissione Lavori Pubblici ed ex alunna della scuola.

Hanno preso parte alla cerimonia anche la dirigente scolastica del Secondo Circolo, Raffaella Reali, le insegnanti di ieri e di oggi, e soprattutto tanti genitori e bambini, protagonisti di una giornata di festa e condivisione.

Ad aprire l’evento è stata la Junior Band diretta dal Maestro Galliano Cerrini, che ha eseguito l’Inno di Mameli. A seguire, il parroco di Niccone, Don Graziano Bartolucci, ha impartito la benedizione, mentre i bambini hanno emozionato i presenti con la lettura di alcuni pensieri dedicati alla loro scuola. Dopo gli interventi istituzionali del Sindaco e della dirigente scolastica, il tanto atteso taglio del nastro ha sancito ufficialmente la riapertura della scuola, tra gli applausi scroscianti dei presenti.

Il Sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha sottolineato il valore storico e simbolico della scuola di Niccone: “Questa scuola è un presidio fondamentale per la comunità, avendo avuto un ruolo pionieristico nell’introduzione del tempo pieno. Il nostro obiettivo è stato quello di creare un ambiente su misura per i bambini, perché studiare in un luogo accogliente e moderno significa apprendere meglio. Il percorso non è stato semplice, con difficoltà legate all’aumento dei costi delle materie prime, ma grazie alla sinergia tra la ditta esecutrice e gli uffici tecnici siamo riusciti a completare l’opera. Desidero ringraziare il corpo docente, le famiglie e i bambini per la loro pazienza, oltre agli uffici tecnici del Comune, Fabrizio Bonucci, Elena Marcucci e alla mia squadra di governo. Dopo l’inaugurazione della scuola di Calzolaro, oggi celebriamo un altro importante traguardo e guardiamo al futuro: entro l’anno sarà inaugurata anche la scuola di Verna, e entro il 2026 avvieremo i lavori per il nuovo asilo nido comunale. Inoltre, un ringraziamento speciale a Renato Rondina per la donazione del defibrillatore (DAE), un elemento essenziale per la sicurezza di tutti.”

La dirigente scolastica Raffaella Reali ha invece evidenziato la vocazione educativa e innovativa della scuola di Niccone: “Oggi, nonostante il maltempo dei giorni scorsi, un raggio di sole illumina questa scuola, che è stata il primo tempo pieno del Centro Italia e uno dei primi in tutta Italia. Ispirata ai principi pedagogici di Don Milani e Freinet, è stata tra le prime a garantire piena inclusione agli alunni con disabilità dopo la legge del 1977. Qui gli studenti hanno il tempo per riflettere, imparando non solo dai libri, ma dall’esperienza diretta. Le aule al piano terra si aprono verso l’esterno, mentre il primo piano ospita tre laboratori per le tante attività che caratterizzano questa scuola, dalla scoperta del cielo al dialogo euristico, fino alla cura della serra. Questa scuola è come un albero che affonda le radici nella sua storia gloriosa, con la speranza che continui a produrre fiori e frutti per le nuove generazioni. Un ringraziamento speciale all’Amministrazione comunale, che ha lavorato con grande impegno per restituirci questa meravigliosa realtà educativa.”

I lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria di Niccone rappresentano un investimento strategico per il territorio umbertidese. L’intervento ha permesso di restituire alla comunità un edificio moderno, sicuro e funzionale, perfettamente integrato nel tessuto locale e pronto a formare le future generazioni.

Un plauso speciale va ai ragazzi dell’associazione “Niccone C’è” e del Circolo Spedalicchio, che hanno contribuito con il loro impegno all’organizzazione dell’evento inaugurale.

Dopo il taglio del nastro, bambini, genitori e insegnanti hanno avuto l’opportunità di esplorare gli spazi rinnovati, accolti da un’agorà su cui campeggia una frase dal significato profondo, omaggio al maestro Mario Valdambrini: “Li discorsi nostri hanno da essere sopra un mondo sensibile e non sopra un mondo di carta. Niccone urrà!”

Un messaggio che risuona forte e chiaro: la Scuola Primaria di Niccone non è solo un luogo di apprendimento, ma un simbolo di crescita, di comunità e di futuro.