Impianti di videosorveglianza in tutti i parcheggi comunali a Castello

Obiettivo “parcheggi sicuri” per il consigliere del Psi Luigi Bartolini, che ha presentato al sindaco Luciano Bacchetta e alla giunta una interrogazione con cui chiede di attivare “il monitoraggio con impianti di videosorveglianza di tutti i parcheggi di proprietà del Comune”, tra i quali in particolare piazzale Ferri, l’area di sosta Collesi e il posteggio dei Frontoni. L’esponente della maggioranza sollecita anche l’esecutivo a prendere in considerazione l’installazione di telecamere “nelle zone dove avverrà la ristrutturazione delle mura urbiche, a San Giacomo e nella zona ex Gil”. “Installare la videosorveglianza sarà un deterrente per coloro che vogliono compiere ragazzate o atti vandalici”, sostiene Bartolini, che richiama l’attenzione sul fatto che “da un po’ di tempo nelle ore notturne ignoti abbiano fatto danni anche consistenti alle automobili lasciate nei vari parcheggi e, come se non bastasse, hanno anche rotto alcune attrezzature negli spazi adibiti ai bambini”. Nell’evidenziare che la zona più colpita è quella dei Frontoni, il consigliere del Psi segnala che “residenti e proprietari delle auto sono stanchi di questa situazione”.