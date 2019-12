Ilario Biagini di 85 anni, scomparso dal 10 dicembre, è stato ritrovato

+++ Aggiornamento +++

Ilario Biagini è stato ritrovato a Pistoia, poco dopo le 18 di oggi. A comunicarlo il nipote su Facebook: «È commovente di quanti vi siate mobilitati… Grazie a tutti, l’abbiamo ritrovato a Pistoia!»

Ilario Biagini di 85 anni non è più rientrato in casa e i suoi familiari lo stacco cercando. È uscito nel primo pomeriggio di martedì 10 dicembre dalla sua abitazione di Montecastelli, frazione di Umbertide, per recarsi in tabaccheria a giocare una schedina, ma da allora non ha più fatto ritorno. Subito sono scattate le ricerche.

La famiglia, tutta la comunità del paese e anche le forze dell’ordine lo stanno cercando. Alle 19 la prima telefonata a casa da parte di una donna che lo aveva visto a Rancolfo, in provincia di Perugia, con la sua auto, una Panda 4×4 rosso bordeaux, (modello nuovo) targata CW335EP, poi più nulla fino all’una di questa notte quando l’anziano ha chiesto aiuto in un’abitazione della zona industriale di Monte San Savino, è stato accompagnato verso la E45.

I familiari, oltre alla denuncia, hanno lanciato un appello anche sui social. L’uomo, secondo quanto riferito, è in buone condizioni di salute, ma è indispensabile per lui la somministrazione quotidiana di pillole per la circolazione sanguigna.