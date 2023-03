Il tifernate Antonio Chiarioni nuovo coordinatore degli arbitri della Fir Umbria

Antonio Chiarioni è il nuovo coordinatore e responsabile della formazione degli arbitri per il comitato umbro della Fir. La sua nomina è giunta il mese scorso. Chiarioni, 47 anni di Città di Castello, è arbitro dal 2008 e sostituisce Giuseppe Ruta. Ha ricoperto ruoli nazionali dal 2011. Dal 2016 era il responsabile reclutamento e formazione per il comitato regionale, incarico passato a Luigi Palombi mentre Vincenzo Iavarone resta il responsabile designazioni.

“Il nostro è un piccolo gruppo ma coeso, che sa raggiungere risultati importanti e per questo ringrazio Giuseppe Ruta per averlo guidato fino ad oggi gettando le basi per portare arbitri umbri ai più alti livelli”, commenta Antonio Chiarioni. Ed i fatti parlano da soli. Luigi Palombi e Vincenzo Iavarone, infatti, sono stati rispettivamente il numero 5 e 6 ufficiali di gara nell’ultima partita del Sei Nazioni che si è disputata tra Italia ed Irlanda lo scorso 25 febbraio. Il gruppo arbitrale umbro è composto da 23 persone di cui una donna, Alessia Moriconi di Spoleto. I più alti di livello sono Luigi Palombi e Paolo Acciari che si stanno giocando il passaggio di categoria per arbitrare il massimo campionato italiano. Antonio Chiarioni, Vincenzo Iavarone e Massimiliano Cennini sono assistenti nazionali mentre Riccardo Bocchini è inserito tra gli arbitri di serie B. “Gli altri – prosegue Chiarioni – sono tutti giovani che stanno muovendo i primi passi. In questo momento siamo impegnati con l’organizzazione di un corso per arbitri gratuito. Si tratta di un importante momento formativo e di crescita personale, aperto a tutti i giovani uomini e donne dai 15 anni in su”.

Il corso gratuito, valido per il conseguimento dei crediti formativi, si terrà il 23 ed il 24 marzo via web, il 25 sia in modalità web che in presenza (la modalità finale sarà comunicata in base al numero dei partecipanti). Per info: crumbro@federugby.it; arb.chiarioniantonio@federugby.it.