Il tartufo bianco al centro della scena internazionale

Evento di rilievo a Città di Castello per la promozione

📌 FLASH NEWS – Il tartufo bianco pregiato dell’Alta Valle del Tevere sarà protagonista di un’asta speciale a Città di Castello durante il 46° Salone Nazionale. Ristoratori italiani ed europei si contenderanno le trifole per valorizzare il territorio e l’eccellenza umbra

Città di Castello, 26 10 2026 – Il tartufo bianco pregiato dell’Alta Valle del Tevere si prepara a diventare uno dei principali protagonisti della 46ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Nel primo fine settimana della manifestazione, in programma tra la fine di ottobre e la metà di novembre, è prevista un’asta dedicata a uno dei prodotti più esclusivi della gastronomia italiana. L’appuntamento si svolgerà sabato 31 ottobre a Città di Castello e coinvolgerà operatori della ristorazione provenienti dall’Italia e da diversi Paesi europei. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il valore di una delle eccellenze più rappresentative del territorio umbro e di rafforzarne la notorietà oltre i confini nazionali.

Come sottolineano l’assessore al commercio e turismo Letizia Guerri e il presidente dell’Ente Fiera Lazzaro Bogliari, l’iniziativa intende consolidare il legame tra il territorio e la ristorazione. Sono proprio i ristoratori, infatti, a poter valorizzare il tartufo bianco attraverso la propria cucina, raccontandone l’eccellenza e facendolo conoscere a un pubblico internazionale.

Il tartufo bianco rappresenta da sempre una delle produzioni più prestigiose dell’area altotiberina. Grazie alle sue caratteristiche, è considerato una materia prima ricercata dall’alta cucina e dai migliori ristoratori. L’asta offrirà ai partecipanti la possibilità di aggiudicarsi esemplari particolarmente pregiati, in un contesto che unirà aspetti commerciali, promozionali e culturali. L’evento è stato concepito per mettere in evidenza non soltanto il valore economico del prodotto, ma anche il suo legame con il territorio di origine. Attraverso la presenza di professionisti della ristorazione internazionale, il tartufo diventerà infatti un veicolo di promozione capace di raccontare l’identità dell’Alta Valle del Tevere, le sue tradizioni e il patrimonio enogastronomico dell’Umbria. Secondo gli organizzatori, l’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra il mondo della produzione e quello della ristorazione. Chef e ristoratori svolgono infatti un ruolo decisivo nella diffusione della cultura gastronomica legata al tartufo bianco.

Ogni esemplare aggiudicato all’asta potrà trasformarsi in ambasciatore del territorio, raggiungendo nuove tavole e contribuendo a far conoscere Città di Castello e l’Alta Valle del Tevere a un pubblico sempre più ampio. L’evento assume quindi un significato che va oltre la semplice compravendita. Attraverso la valorizzazione del prodotto, si punta infatti a rafforzare l’immagine del territorio e ad ampliare le opportunità di promozione legate all’enogastronomia. La 46ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato animerà Città di Castello nei fine settimana del 31 ottobre e 1 novembre, del 7 e 8 novembre e infine del 14 e 15 novembre 2026.

La manifestazione prosegue così nel percorso di crescita e rinnovamento intrapreso negli ultimi anni. L’obiettivo è consolidare il ruolo dell’evento come punto di riferimento per operatori, produttori e appassionati, favorendo il dialogo tra tradizione e innovazione.

In questo contesto, l’asta dedicata al tartufo bianco pregiato si inserisce come uno degli appuntamenti più significativi dell’intero programma. Un’iniziativa che punta a confermare il prestigio di una delle eccellenze più rappresentative dell’Umbria, capace di unire qualità gastronomica, identità territoriale e promozione internazionale, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello. Per gli organizzatori, il valore di un grande tartufo non risiede soltanto nella cifra raggiunta durante una vendita, ma soprattutto nella sua capacità di trasportare con sé la storia, la cultura e il nome della terra da cui proviene.

Per tutte le informazioni sul Salone del Tartufo Bianco Pregiato è possibile consultare il sito web della manifestazione (https://biancopregiato.it/), i portali istituzionali del comune di Città di Castello (https://www.comune. cittadicastello.pg.it/) e di Città di Castello Turismo (https://www. cittadicastelloturismo.it/), insieme ai canali social collegati all’evento: tel. 075- 8529254 – 8554922.