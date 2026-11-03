Il sogno NBA di Delia, a undici anni tra scuola e i canestri

Il tema dell’atleta della Tiferno esprime passione e impegno

📌 FLASH NEWS – Delia ha 11 anni e nel tema di italiano racconta il suo sogno NBA. Da due anni si allena con la Tiferno Pallacanestro a Città di Castello. La passione coinvolge scuola, famiglia e società sportiva, con il sostegno del sindaco

Delia ha undici anni, frequenta la prima media e da due anni si allena con la Tiferno Pallacanestro a Città di Castello. Il suo obiettivo sportivo è diventato il centro di un elaborato di italiano, consegnato nei giorni scorsi alla docente Ilaria Scarabottini: un racconto nel quale la giovane cestista descrive il legame con il basket e la determinazione con cui affronta gli allenamenti.

«Il mio sogno ha tre lettere: NBA», scrive Delia. Un riferimento che accompagna le sue giornate tra scuola, compiti, amicizie e palestra. Tra i modelli sportivi indicati c’è anche A’ja Wilson, campionessa della WNBA, la lega professionistica femminile nordamericana.

Il parquet come luogo di appartenenza

Nel tema, Delia ripercorre la scoperta della pallacanestro dopo aver provato altre discipline. Racconta di aver trovato sul parquet un senso di appartenenza che non aveva avvertito altrove. Il palazzetto è diventato una seconda casa e un punto di riferimento anche nelle giornate difficili.

La giovane atleta mostra inoltre consapevolezza dell’impegno richiesto per migliorare. Gli allenamenti rappresentano opportunità da cogliere, mentre gli errori al tiro diventano occasioni per imparare. Il traguardo immaginato è lontano, ma costituisce la motivazione con cui continua a lavorare.

La docente: lo sport aiuta a costruire l’identità

Ilaria Scarabottini sottolinea di essere rimasta colpita dalla passione espressa nell’elaborato. Nella sua lettura, il testo restituisce il valore educativo dello sport, inteso come occasione di crescita personale e spazio nel quale conoscere e rafforzare la propria identità.

La docente richiama anche la responsabilità degli adulti nel riconoscere e accompagnare queste inclinazioni. Dedizione, sacrificio e continuità, osserva, possono aiutare i giovani a investire sul proprio futuro.

Anche la dirigenza scolastica della “Alighieri-Pascoli” evidenzia il ruolo delle attività sportive nell’offerta formativa. Corsa campestre, arrampicata, basket e pallavolo vengono proposti per sviluppare competenze e, soprattutto, fiducia nelle proprie capacità.

La famiglia al fianco di Delia

I genitori esprimono orgoglio per la figlia e la volontà di sostenerla nella realizzazione delle sue aspirazioni, comprese quelle che oggi appaiono più difficili da raggiungere.

Nel loro messaggio riconoscono che, crescendo, i desideri possono cambiare. L’impegno che intendono mantenere è quello di restare al suo fianco, accompagnandone le scelte e il percorso.

La Tiferno tra formazione sportiva e crescita sociale

Delia si allena nella Tiferno Pallacanestro ASD, società riconosciuta dalla Federazione Italiana Pallacanestro che conta 315 tesserati e 21 squadre attive, tra cui il gruppo di minibasket femminile Girls Power.

Il presidente Marco Cesaroni vede nel tema della giovane giocatrice una testimonianza della costanza e della voglia di migliorare che la società cerca di trasmettere. Imparare dalle vittorie e dalle sconfitte, spiega, significa acquisire strumenti utili anche fuori dal campo.

La storia, condivisa sui social, ha raccolto l’attenzione del sindaco Luca Secondi e dell’assessore allo Sport Riccardo Carletti, che l’hanno accolta con apprezzamento. Per Delia, intanto, il percorso continua tra le lezioni scolastiche e gli allenamenti con la squadra.