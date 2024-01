Il Questionario “San Giustino Propone”. I cittadini rispondo

Azione, partito di centro riformista e liberale, in Alto Tevere per San Giustino ha organizzato un questionario, dal titolo “San Giustino propone”, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini, veri protagonisti dello scenario politico-sociale di ogni epoca e di ogni comunità che si rispetti.

Sulla base delle risposte ottenute, la prima analisi che Azione Altotevere ne trae è il livello di gradimento e di successo che il questionario ha riscosso, visto l’apprezzamento partecipativo e diffuso. I dati raccolti rivelano uno scenario sul quale Azione Altotevere è pronta ad adoperarsi, per mettere a disposizione dei cittadini strumenti nuovi in grado di rispondere alle nuove e diverse esigenze che sono uscite proprio dall’indagine.

Azione Alto Tevere ha uomini e donne da mettere in campo per assolvere a questi nuovi impegni, necessari per lo scenario che si sta profilando dopo anni gravosi dettati da un cambio di vita e di pensiero su più fronti. Portare idee e valori liberali riformisti viene già avvertito da Azione Altotevere come un doveroso contributo a chi condivide le linee programmatiche che abbiamo rilevato con la consultazione.

Le proposte programmatiche di Azione Altotevere sono: la viabilità del centro e delle periferie, con particolare interessamento verso le modalità di connessione delle frazioni per una migliore mobilità; il PRG con la messa in sicurezza del territorio; il rafforzamento e rinvigorimento di tutte le azioni possibili per una proposta turistica e culturale di vallata in rete con Sansepolcro e Città di Castello; il miglioramento della macchina amministrativa per un risposta rapida alle richieste dei cittadini e per fare progetti finalizzati ai bandi europei, nazionali e regionali; il potenziamento dei servizi ai cittadini tipo Digipass e di occasioni formative e aggregative per i giovani, con nuovi servizi.

Per questo, collaboreremo con i cittadini e con le forze che, insieme a noi, vogliono portare avanti questi punti programmatici emersi per la prossima tornata elettorale comunale a San Giustino.

Vincenzo Tofanelli Coordinatore di Azione Altotevere