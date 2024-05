Il Futuro del Tabacco in Umbria: Un Convegno a Città di Castello

Sabato 11 maggio 2024, alle ore 16:00, la Biblioteca Comunale di Città di Castello ospiterà un importante convegno dedicato alla storia e al futuro della coltivazione del tabacco in Umbria. L’evento si svolgerà in Via XI Settembre, 19 e vedrà la partecipazione di esperti del settore, accademici e figure chiave dell’industria del tabacco.

Il tabacco ha una lunga storia in Umbria, iniziando la sua coltivazione nella Repubblica di Cospaia intorno al 1575, una zona che all’epoca sfuggiva ai divieti imposti dai territori circostanti a causa di un confine mal definito tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. Da quel momento, la coltura del tabacco ha avuto un impatto significativo non solo sull’economia dell’Alta Valle del Tevere, ma anche sulla struttura sociale della regione.

Durante il convegno, la professoressa Marisa Paradisi dell’Università di Perugia analizzerà lo sviluppo della filiera produttiva del tabacco in Umbria, mentre Cristina Saccia, ricercatrice, illustrerà l’importanza del Museo del Tabacco di San Giustino, un luogo dedicato alla conservazione della memoria storica e culturale legata a questa coltura.

Uno degli interventi più attesi sarà quello di Cesare Trippella, responsabile per l’Europa della Philip Morris e ex studente dell’Istituto Agrario Ciuffelli di Todi, una istituzione di riferimento per lo sviluppo agrario in Umbria. Trippella discuterà delle prospettive future del tabacco in Europa e, in particolare, in Umbria, offrendo una visione su come l’industria possa continuare a evolversi rispondendo alle sfide contemporanee.

Il convegno è parte di una serie di conferenze intitolata “Valorizzare il presente per costruire il futuro”, organizzata dall’ISUC in collaborazione con l’Associazione Eticamente. Queste conferenze hanno lo scopo di esplorare la storia economica delle comunità umbre, mostrando come le vocazioni territoriali possano trasformarsi e adattarsi ai cambiamenti dei tempi.

L’evento sarà aperto dai saluti di Luca Secondi, sindaco di Città di Castello, Alberto Stramaccioni, presidente dell’ISUC, e Giuseppina Giglio, imprenditrice e coltivatrice locale. Questa occasione rappresenta un’importante opportunità per gli stakeholders del settore del tabacco e per la comunità locale di comprendere meglio le dinamiche attuali e future che influenzano questa coltura di lunga tradizione in Umbria.