Il futuro dei servizi sanitari oltre la pandemia: le proposte del PD di Umbertide

La pandemia in corso ha messo a dura prova il Sistema Sanitario nazionale, evidenziando criticità attribuibili ai tagli operati nel corso degli anni, soprattutto in alcune regioni. Nel nostro territorio fortunatamente l’epidemia ha avuto una diffusione contenuta ed il sistema ospedaliero ha tenuto, grazie soprattutto alla professionalità e dedizione degli operatori sanitari.

Il prezzo pagato per arginare la diffusione della pandemia durante il lockdown è estremamente alto non solo dal punto di vista economico ma anche sanitario. Come previsto dalle varie DGR, nel nostro comune sono state sospese parte delle attività chirurgiche, i ricoveri in medicina sono stati ridotti in maniera consistente, è stata chiusa la RSA, è stata sospesa tutta l’attività specialistica ambulatoriale oncologica, ridotta alle sole urgenze non differibili l’attività radiologica e di pronto soccorso.