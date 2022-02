Il 28 febbraio riapre la Chirurgia dell’ospedale di Umbertide

A partire da lunedì 28 febbraio riprenderà la regolare attività del reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Umbertide. A comunicarlo in via ufficiale è stata la direzione del Presidio Ospedaliero Altotevere al sindaco Luca Carizia nella giornata odierna.

Fonte: Comune di Umbertide

“La riapertura del reparto di Chirurgia del nostro ospedale è una notizia molto importante – dice il sindaco – perché il nostro nosocomio torna a erogare questo servizio dopo la momentanea sospensione: era una questione temporanea che non avrebbe per nulla implicato la prosecuzione del reparto. Ringraziamo dell’interessamento e del continuo confronto le autorità sanitarie a tutti i livelli e l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto al quale in varie occasioni abbiamo avanzato di far riprendere al più presto l’attività del reparto. L’ospedale cittadino è una risorsa per tutta la nostra comunità per questo rimane massima la nostra attenzione sul suo presente e soprattutto sul suo futuro”.