Il 2024 di Città di Castello: rinnovamento e crescita urbana

Il 2024 di Città di Castello – Città di Castello ha intrapreso nel 2024 una serie di interventi pubblici con l’obiettivo di rilanciare e rinnovare diversi settori vitali della comunità, tra cui l’istruzione, lo sport, la cultura e la viabilità, oltre a opere significative per l’edilizia sociale e cimiteriale. Il piano, che riflette una visione complessiva per lo sviluppo della città, si è concretizzato grazie a investimenti provenienti sia da fondi pubblici che dal PNRR, con un impegno politico mirato e una gestione efficiente delle risorse locali.

Il 2024 si è rivelato un anno cruciale per l’amministrazione comunale di Città di Castello, che ha portato avanti progetti di ampio respiro, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e di stimolare lo sviluppo urbano. Tra gli interventi di maggior rilievo, spicca l’apertura del cantiere per la nuova scuola Dante Alighieri, che rappresenta un passo significativo nell’edilizia scolastica, con un investimento di circa 12 milioni di euro, reso possibile grazie ai finanziamenti del PNRR e al contributo comunale. Questo progetto si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione delle strutture educative della città, con la ristrutturazione di numerosi edifici scolastici, tra cui la scuola primaria di Badia Petroia e il nido Fiocco di neve.

Un altro intervento di notevole impatto è la ristrutturazione del complesso storico del chiostro e della chiesa di San Domenico. I lavori, finanziati dal PNRR con un contributo di 2,35 milioni di euro, non solo preservano il patrimonio culturale e storico della città, ma rappresentano anche una valorizzazione del suo tessuto artistico. Questi interventi si affiancano a una serie di opere di restauro e riqualificazione che coinvolgono edifici simbolo della città, come la Pinacoteca e la Biblioteca Carducci.

Sul fronte sportivo, il 2024 ha visto l’avvio dei lavori per l’efficientamento energetico della piscina comunale, grazie a un finanziamento di circa 1,3 milioni di euro, che include un cofinanziamento comunale. Allo stesso modo, sono in corso i lavori per l’ammodernamento delle strutture sportive come lo stadio comunale e il campo da rugby di via Bartali, con interventi mirati a migliorare l’efficienza energetica e a garantire spazi adeguati per la pratica sportiva.

La mobilità è stata un altro tema centrale. La città ha completato la carreggiata della Variante del Cassero e ha avviato la realizzazione di una pista ciclopedonale e di un nuovo parcheggio nell’area sotto le mura urbiche, progetto che prevede anche l’installazione di un ascensore che collegherà la zona di sosta ai giardini del Cassero. Inoltre, si sono conclusi i lavori di riqualificazione di piazze storiche come quella di San Giovanni in Campo e del Marchese Paolo, finanziati anche attraverso il PNRR.

Il piano di miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale ha visto il completamento dei lavori di sistemazione delle carreggiate e il potenziamento delle infrastrutture esistenti. La città ha investito anche nella mitigazione del rischio idrogeologico, con un intervento a Castellaccio di Trestina, volto a prevenire i danni derivanti da eventi climatici estremi.

Parallelamente, sono proseguiti i lavori nel settore dell’edilizia sociale, con la realizzazione di nuovi alloggi destinati al progetto di vita indipendente della Zona Sociale 1. Questi interventi, finanziati dal PNRR, sono stati completati nel 2024, così come i lavori per la copertura e la realizzazione dei blocchi servizi presso il “Flauto Magico”. Importante anche l’avvio della costruzione di nuovi loculi nei cimiteri, con investimenti previsti per il 2025 per il cimitero monumentale e altre strutture.

Nel settore dell’ambiente, l’amministrazione comunale ha dedicato risorse per la sicurezza idraulica, con la progettazione di interventi di messa in sicurezza dei corsi d’acqua demaniali, per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, sono in fase di completamento i lavori per la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con lampade a LED, intervento che porterà a un notevole risparmio energetico e a una maggiore efficienza dei servizi.

L’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti ha sottolineato l’importanza di questi interventi, che rispondono a una visione di sviluppo della città che non si limita alla ristrutturazione dell’esistente, ma mira anche a progettare nuove funzioni all’interno dello spazio urbano, per favorire la crescita e la coesione della comunità. “Abbiamo scelto di investire risorse comunali per ottenere finanziamenti strategici, una decisione politica che rivendichiamo, poiché ci ha permesso di aprire le porte a investimenti cruciali per il futuro della città”, ha dichiarato Carletti, ringraziando il personale degli uffici tecnici per l’impegno profuso nella gestione di progetti complessi.

Il 2024 si conclude con un bilancio positivo, che dimostra come Città di Castello stia lavorando con determinazione per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, attraverso interventi mirati e a largo raggio. Il prossimo anno si preannuncia altrettanto ricco di opportunità per la città, con il completamento di numerosi progetti e il lancio di nuove iniziative che contribuiranno a rafforzare il ruolo di Città di Castello come punto di riferimento nella regione Umbria.