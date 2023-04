I week end di Perugino-Signorelli 500 in Alto Tevere

Un nuovo fine settimana in Alto Tevere all’insegna di Perugino e Signorelli 500: la tipografia Grifani Donati, dove sabato 15 aprile alle ore 11.00 in corso Cavour 4 a Città di castello, sarà inaugurata la mostra di litografie dedicate a Luca Signorelli, inoltre per l’occasione si potrà assistere alla dimostrazione del disegno su pietra litografica con l’artista tifernate Fabio Mariacci. L’Alta Valle del Tevere da sempre è stata culla e fucina di Arte, un luogo d’ispirazione e di transito culturale per molti artisti nel corso della storia. Nell’Anno Signorelliano anche il Museo Centro delle Documentazioni delle Arti Grafiche Tipografia Grifani Donati 1799, organizza un appuntamento per celebrare il grande Maestro.

Info e prenotazioni Cell. 3516123636 tipografiagrifanidonati@gmail. com. Domenica 16 e ore 15:30 è in programma l’itinerario I Luoghi di Signorelli, percorso guidato al nuovo percorso della Pinacoteca comunale di Città di Castello alla scoperta delle opere di Luca Signorelli, In occasione dei festeggiamenti del cinquecentenario dalla morte del maestro, focalizzeremo la nostra attenzione alle opere del grande artista conservate nel museo; a seguire visita itinerante per il centro cittadino ai luoghi per i quali egli le realizzò, Evento in collaborazione con la Diocesi di Città di CastelloLa Visita è su prenotazione, Il costo è di € 12,00 a partecipante. PoliedroCultura 0758554202/0758520656 cultura@ilpoliedro.org.

La Diocesi di Città di Castello nel prossimo fine settimana propone le seguenti iniziative: sabato 15 e domenica 16 i turisti che provengono dai musei e dai siti culturali della Valtiberina coinvolti nell’iniziativa la Valle di Signorelli potranno usufruire dell’ ingresso ridotto al Museo diocesano dove è conservata, nel suggestivo salone gotico, l’opera di scuola signorellina raffigurante Madonna col Bambino tra i santi di Battista da Castello. Orari di apertura: 10-13.00/15.30-17.30. La chiesa di San Giovanni decollato a Città di Castello sarà aperta al pubblico domenica 16 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 con visite guidate gratuite.

Nel fine settimana a Città di Castello: Venerdì 14 aprile alle ore 17.30 Sala Paolo Rossi Monti, si terrà la presentazione del volume “Manuale del Consolidamento e del Restauro: Archi e volte” saranno presenti l’autore Giovanni Cangi, Luca Secondi, Sindaco del Comune di Città di Castello, Valeria Vaccari, Dirigente Scolastico del Franchetti-Salviani, Gianluca Fagotti Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Perugia, Marco Petrini Elce Presidente Ordine Architetti Provincia di Perugia, Enzo Tonzani, Presidente del Collegio Geometri di Perugia, introduce Giuseppe Bernicchi; Assessore all’Urbanistica Comune di Città di Castello. Venerdì 14 aprile ore 21.00 teatro degli Illuminati La compagnia teatrale Suppergiù presenta L’Ortensia ha detto: “Che me ne frega!” (Hrtens a dit: “Je m’en Fous”).

Sabato 15 aprile alle ore 16.00 Sala Paolo Rossi Monti della Biblioteca Carducci Incivili a cura di Marco Mazzoni dell’Università degli Studi di Perugia e vedrà la partecipazione di autorevoli personalità del mondo accademico e della cultura, presentazione di due libri: “La politica dell’inciviltà” di Sara Bentivegna e Rossella Rega e “Lì dentro: gli italiani nei social” di Filippo Ceccarelli.

Terza edizione della Biennale di arte contemporanea promossa dall’associazione culturale Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria. Si inaugura sabato 15 aprile 2023 in Pinacoteca, l’atteso evento artistico che vede la partecipazione di oltre 180 artisti. La presentazione della manifestazione si terrà sabato 15 aprile alle ore 11 presso la sala del consiglio comunale di Città di Castello, alla presenza di autorità, storici e critici (prof Alberto d’Atanasio storico e critico d’arte, Enrico Sciamanna , prof critico d’arte e cultura) e naturalmente di tutti coloro che vorranno intervenire. Sabato 15 Aprile pomeriggio alle ore 15 presso la Pinacoteca comunale invece si terrà l’inaugurazione con taglio del nastro e brindisi inaugurale con il contributo della scuola alberghiera Cavallotti di Città di Castello. Ad allietare i visitatori ci sarà la Violinista Beata Bukor. L’ingresso alla manifestazione è libero, ricordando però che la manifestazione si terrà nel polo museale della città gli orari saranno, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18,30. Sabato 15 Aprile ore 21:00 presso il Teatro degli Illuminati di Città di Castello. I Fiori di Lillà presentano un evento speciale in collaborazione con e scuole di danza di Castello Danza e vari artisti del territorio: “Una casa tra i lillà”, spettacolo di musica danza e teatro! Domenica 16 aprile alle ore 18,00 nella Chiesa San Francesco per il secondo appuntamento della rassegna Gli arnesi della musica, è il programma il Concerto dell’Ensemble di Ottoni e Percussioni del Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, diretto da Nolito Bambini.

A Malakos laboratori per tutti i gusti: Atelier Materico, Laboratorio per bambini da 0 a 3 anni con i genitori, sabato 15 aprile ore 11:00, Baby Habitat a disposizione. Fasciatoio, scalda pappa e biberon, zona allattamento, riduttori wc a disposizione. Prenotazione obbligatoria al 349.5823613 – anche whatsapp o 075.8552119. Contributo a bambino 10 euro. 1° genitore 4 euro, 2° genitore/zii/nonni gratuito, Comprensivo di biglietto per un secondo ingresso a Malakos nell’arco di 7 giorni. Info 349.5823613 o 3534461431. Sabato c’è anche il laboratorio Ti riciclo, appuntamento per bambini dai 5 ai 10 anni. Tre ore da passare insieme, dalle 15:30 alle 18:30, pensate per suggerire processi immaginativi, idee e metafore, utili a comprendere se stessi e il mondo circostante!

La prenotazione è consigliata con almeno due giorni d’anticipo tramite chiamata o messaggio WhatsApp al 345.1195000 oppure scrivendo una mail a casermarcheologica@gmail.it. Per i ragazzi e le ragazze dai 14 anni, alle 15.00 di sabato 15 aprile, il laboratorio di Micropaleontologia, che sarà ripetuto sabato 22 aprile 2023.