I liberi di Marta Rossini firmano la vittoria di Firenze a Umbertide

PF Umbertide

Cronaca – Il botta e risposta tra Kotnis e Marta Rossini apre la contesa tra le due compagini. Quattro punti di Reani valgono il primo break esterno (4-9), ma Baldi risponde per le rime tenendo in scia le compagne sul punteggio di 8-11. Firenze però detta i ritmi in campo e con due bombe di Marta Rossini chiude avanti sul 10-17 la prima frazione. Nel secondo periodo è ancora Firenze a partire forte, con la bomba di Scarpato che vale la doppia cifra di margine. Giudici e Moriconi salgon in cattedra (20-26), ma le ospiti replicano colpo su colpo e con Poggio e Marta Rossini torna nuovamente sul più dieci con Staccini costretto al timeout.