I Fiori di Lillà 300 a tavola per energia e basket inclusivo

Burkina Faso e basket inclusivo nel ricordo di Elisa Passeri

📌 FLASH NEWS – Circa 300 persone alla cena dei Fiori di Lillà nel CVA di Trestina. Il ricavato sosterrà il ripristino dei pannelli solari in Burkina Faso e il basket inclusivo di Tiferno Pallacanestro, nel ricordo della socia Elisa Passeri.

Circa 300 persone hanno partecipato sabato 10 ottobre 2026 alla cena organizzata dall’associazione di volontariato I Fiori di Lillà al CVA di Trestina, nel comune di Città di Castello. L’appuntamento ha riunito soci, volontari, sostenitori e ospiti per raccogliere risorse destinate a interventi in Burkina Faso e ad attività sportive inclusive sul territorio.

La preparazione dei piatti è stata affidata alla Pro Loco di Trestina, che ha contribuito all’accoglienza dei partecipanti. La cena ha affiancato alla raccolta fondi un’occasione di incontro, durante la quale sono stati illustrati i progetti beneficiari e ricordate le persone che hanno contribuito a farli conoscere all’associazione.

Il sostegno ai pannelli solari in Burkina Faso

Una parte dei proventi sarà destinata all’associazione Laafi Bala, impegnata in Burkina Faso. Nel corso della serata, il presidente Giovanni Bigi ha presentato la necessità di intervenire sui pannelli solari installati a Boussè.

Gli impianti hanno bisogno di essere ripristinati per consentire alla comunità di tornare a disporre di una fonte stabile di luce ed energia. Il contributo raccolto durante la cena sosterrà questo intervento, collegando la partecipazione dei presenti a un’esigenza concreta della popolazione locale.

Basket inclusivo nel ricordo di Elisa Passeri

Un’altra quota del ricavato finanzierà Baskin e Basket 4U, i progetti di basket inclusivo di Tiferno Pallacanestro. Sono attività che utilizzano lo sport come strumento di partecipazione e incontro, offrendo a ciascuno la possibilità di trovare spazio all’interno della squadra.

A segnalarle all’associazione era stata Elisa Passeri, socia dei Fiori di Lillà scomparsa prematuramente. Il suo ricordo ha rappresentato uno dei momenti più sentiti della cena.

La scelta di sostenere questi percorsi prosegue l’attenzione che Elisa Passeri aveva rivolto all’inclusione. L’associazione ha voluto dare continuità al suo impegno, destinando risorse a esperienze capaci di coinvolgere le persone attraverso la pratica sportiva.

Elena Signorelli e il valore delle relazioni

Nel proprio intervento, la presidente Elena Signorelli ha utilizzato l’immagine di un grande puzzle per descrivere il contributo di ogni persona alla comunità. Ogni vita, ha spiegato, costituisce un elemento unico e necessario, che acquista ulteriore significato attraverso il rapporto con gli altri.

Il richiamo ha posto al centro le relazioni tra chi offre aiuto e chi lo riceve. L’incontro tra esperienze e disponibilità diverse è stato indicato come una risorsa capace di arricchire il percorso di ciascuno.

La donazione del vescovo e il contributo dei volontari

Al sostegno delle attività ha partecipato anche il vescovo di Città di Castello, monsignor Luciano Paolucci Bedini, attraverso una donazione. I Fiori di Lillà hanno espresso gratitudine per il contributo, interpretandolo come un segno di vicinanza e fiducia nel servizio svolto dai volontari.

Al termine dell’iniziativa, l’associazione ha ringraziato soci, volontari, sostenitori e ospiti per la partecipazione e per il lavoro che ha reso possibile la serata. Ha inoltre rinnovato l’impegno a proseguire le proprie attività solidali, sostenute dalla collaborazione con la comunità.