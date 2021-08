I finalisti del concorso Alberto Burri in concerto mercoledì 25

Anche quest’anno il Festival delle Nazioni dà al pubblico la possibilità di assistere alla prova dei finalisti del Concorso nazionale Alberto Burri per gruppi giovanili di musica da camera, giunto alla sua quarta edizione: il concerto degli ensemble selezionati dalla giuria tecnica si svolgerà mercoledì 25 agosto 2021 alle ore 18.00 nel Teatro degli Illuminati di Città di Castello.

Il Concorso nazionale Alberto Burri per gruppi giovanili di musica da camera è nato per offrire un sostegno concreto ai giovani musicisti che intendono intraprendere la carriera musicale in formazione cameristica e che stanno muovendo i primi passi nel difficile mondo del mercato professionale della musica.

Organizzato in collaborazione con la Regione dell’Umbria, il Comune di Città di Castello e la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, è dedicato in particolare ai gruppi di musica da camera composti da giovani musicisti la cui età media non superi i trentadue anni, nati o residenti in Unione Europea e diplomati nei conservatori o negli istituti musicali superiori riconosciuti.

Il concorso si svolge in due fasi. Dopo la prima selezione a porte chiuse – nella quale i gruppi si esibiscono davanti alla giuria composta dai critici musicali di chiara fama Oreste Bossini, Mauro Mariani, Gianluigi Mattietti e Francesco Arturo Saponaro e presieduta dal direttore artistico del Festival delle Nazioni Aldo Sisillo –, la seconda e decisiva prova dei finalisti è aperta al pubblico. Ai vincitori sarà assegnato un riconoscimento economico pari a cinquemila euro: metà della somma sarà consegnata a conclusione della selezione, l’altra metà sarà il compenso per un concerto da svolgersi nell’ambito della cinquantacinquesima edizione del Festival delle Nazioni.

L’accesso al concerto sarà consentito esclusivamente alle persone munite di Green Pass. La certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti la data dell’evento oppure di essere guariti da COVID-19 nei 6 mesi precedenti. I biglietti per il concerto (biglietto unico € 5,00) sono in vendita nella biglietteria di Città di Castello aperta dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Per ulteriori informazioni, 075 8521142, ticket@festivalnazioni.com, www.festivalnazioni.com.