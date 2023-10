I bambini della scuola primaria di Trestina hanno festeggiato “il ritorno a casa”

“Bentornati a casa”. E’ la frase che i bambini della scuola primaria di Trestina hanno composto stamattina con i cartelli sollevati durante l’inaugurazione dell’edificio che fa parte dell’Istituto comprensivo Alberto Burri, completamente ristrutturato e riqualificato sotto il profilo funzionale ed energetico con un investimento di 1 milione e 400 mila euro cofinanziato dal Comune di Città di Castello e dallo Stato.

Un messaggio che ha fatto comprendere più di ogni discorso quanto sia importante la riapertura della scuola dopo due anni per i circa 200 bambini iscritti: per chi ha vissuto con gli insegnanti e il personale ausiliario il trasferimento nello stabile del Cva di Cornetto, per i compagni che hanno avviato il proprio percorso di studi lontano dall’istituto e hanno desiderato tanto di entrarci, ma anche per quanti hanno avuto l’opportunità di iniziare l’anno scolastico nelle nuove aule.

“Davanti a questi sorrisi possiamo capire cosa significa la scuola per una comunità: ecco perché l’edilizia scolastica è la priorità di questa amministrazione comunale, sia come investimento nel futuro delle nuove generazioni, al quale attribuiamo l’importanza maggiore nelle nostre scelte, sia come investimento nella coesione sociale dei quartieri e delle frazioni del nostro territorio”, ha affermato il sindaco Luca Secondi insieme agli assessori ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti e ai Servizi Educativi Letizia Guerri.

Gli amministratori comunali hanno tagliato il nastro alla presenza di tante famiglie dei bambini, insieme al vice sindaco Giuseppe Stefano Bernicchi, agli assessori Michela Botteghi e Mauro Mariangeli, al vice presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria Michele Bettarelli, al consigliere regionale Valerio Mancini, ai consiglieri comunali Fabio Bellucci, Roberto Brunelli, Federico Bevignani e Maria Grazia Giorgi, alla dirigente scolastica Stefania Migliorucci, a Massimo Belardinelli, ambassador di Avanguardie Educative INDIRE, al parroco don Stefano Sipos, che ha benedetto i locali, ai rappresentanti delle forze dell’ordine, della Pro Loco e dell’associazionismo locale.

“L’impegno in tutto il territorio comunale è quello di lavorare per assicurare ai nostri studenti, al personale scolastico e alle famiglie ambienti educativi sicuri e funzionali, ad alta efficienza energetica, come segnale dell’attenzione con cui guardiamo al mondo della scuola: a Trestina abbiamo già ristrutturato la scuola media e, dopo la restituzione di oggi della scuola primaria, abbiamo in cantiere i lavori finanziati dal PNRR sulla palestra dell’istituto Gregorio da Tiferno e sull’asilo nido Fiocco di Neve”, ha spiegato Secondi insieme a Guerri e Carletti, condividendo con i presenti alla cerimonia la soddisfazione per un’altra importante tessera del mosaico della riqualificazione degli edifici scolastici comunali che è andata al posto giusto.

“Su questo edificio – ha segnalato l’assessore Guerri – c’è stato un importante intervento dell’amministrazione comunale dal punto di vista strutturale e funzionale, ma c’è anche una continua progettualità in sinergia con la scuola, che proseguirà anche nei prossimi anni”.

“Per noi oggi infatti è una doppia inaugurazione – ha proseguito la dirigente scolastica Migliorucci – perché festeggiamo sia il ritorno nella nostra scuola primaria, in spazi completamente nuovi per i quali ringraziamo l’amministrazione comunale, che con i suoi rappresentanti e il personale dell’Ufficio Scuola e dell’Ufficio Tecnico ci ha seguiti con grande attenzione e vicinanza, sia la partenza del nostro progetto per la trasformazione delle aule tradizionali in spazi per l’apprendimento, ispirati alla nuova filosofia educativa e didattica promossa anche da INDIRE, che è stato possibile con i fondi del PNRR e grazie all’impegno del gruppo di lavoro formato dal personale scolastico”.

Accolti dall’esecuzione dell’inno nazionale in cui si sono uniti tutti i bambini, che hanno ringraziato sindaco e assessori per i lavori effettuati condividendo con loro i propri pensieri sulla giornata vissuta insieme, i partecipanti all’inaugurazione hanno avuto la possibilità di visitare le aule, i servizi e la sala polifunzionale rinnovati, toccando con mano il valore aggiunto per l’attività didattica di un edificio sicuro e adeguato agli standard strutturali moderni per gli ambienti educativi.

I lavori terminati in estate hanno riguardato la struttura nel suo complesso, andando a migliorare tanti aspetti a partire dalla struttura e dalle fondazioni dell’edificio, che sono state interessate da opere di adeguamento sismico, fino alla copertura, che è stata interamente rifatta. Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione energetica dello stabile, che è stato isolato attraverso un cappotto termico su tutto l’involucro e nuovi infissi a taglio termico, ma è anche stato dotato di un nuovo impianto di riscaldamento e di un sistema di produzione dell’energia elettrica da fotovoltaico.

All’interno dell’edificio sono stati completamente rifatti anche l’impianto elettrico, l’impianto di ventilazione e i pavimenti, con l’installazione di nuove porte interne e la manutenzione straordinaria dei servizi igienici. Nuova anche la rete dati a servizio dell’attività multimediale nelle aule. All’esterno, alla nuova pavimentazione è stata unita la sistemazione delle aree circostanti l’edificio, con la sostituzione delle recinzioni, un nuovo allaccio elettrico a rete interrato che ha liberato le facciate dai cavi, la completa tinteggiatura delle pareti, ora colorate con toni luminosi e vivaci.